Joko Rachael onnistuu volttilähdössä? ”Tamma on jotenkin kypsynyt”

Kovaa kuntoa esittänyt hevonen ei ole päässyt tällä kertaa ahmimaan liikaa ruohoa kilpailun alla.

Rachael on yksi Derby-tammasarjan ennakkosuosikeista Vermossa keskiviikkona.

Nelivuotias lämminveritamma Rachael aloitti kilpauransa melko tasan vuosi sitten. Ensimmäinen kausi sujui voitoitta, ja syksyn kilpailuissa laukat astuivat peliin.

Lokakuisessa Nuorten sarjassa tamma ei yrittänytkään kiihdyttää ravilla volttilähdössä. Myös sitä seuranneet Kymenlaakso-ajon karsinta ja Kasvattajakruunun alkuerä pilaantuivat laukkaan.

Tällä kaudella hevonen on ollut selvästi varmempi. Kilpailurutiinin karttuminen on tuonut rauhallisuutta otteisiin.

– Tamma on jotenkin kypsynyt. Se on ollut tosi fiksu ja rento tämän vuoden kilpailuissa, valmentaja Tero Pohjolainen kehuu.

Rachael on selvittänyt ravilla kaikki tämän vuoden kuusi kilpailuaan, mutta se on saanut kiihdyttää matkaan lähtöauton takaa joka kerralla. Keskiviikkona Vermossa ohjelmassa on ensimmäinen volttilähtö sitten viime syksyn.

– Mitään varmaa ei tietenkään voi luvata, mutta en pelkää lähtölaukkaa mitenkään erityisesti. Saatiin yksi parhaista paikoista, eli kolmosrata. Siitä saa voltata toisen hevosen takana ja tilaa kääntää on hyvin.

Rachaelin viime kilpailu on kolmen viikon takaa Vermosta. Tamma esiintyi vahvasti vaativalta juoksupaikalta johtavan rinnalta ja leikkasi maalilinjan kolmantena.

Valmentaja arvostaa vielä enemmän suojattinsa edellistä juoksua, missä se joutui tekemään pitkän kirin kolmatta rataa pitkin ilman vetoapua ja ehti neljänneksi.

– Toissa kerralla hevonen oli oikeasti hyvä. Viimeksi se oli minusta aavistuksen vetelämpi, luultavasti siksi että meidän hevoset olivat saaneet olla yötä ulkona ja Rachael pääsi syömään vihreää. Nyt se otetaan sisälle kilpailua edeltäväksi yöksi.

Pohjolainen lähettää Rachaelin keskiviikon kisaan samassa varustuksessa kuin viime kilpailuissa. Viritykset säästetään loppukauden koitoksiin.

– Maaliskuussa kokeiltiin kerran, miten tamma menee ilman etukenkiä. Vaikutus ei ollut niin iso kuin toivottiin, joten sen jälkeen on pidetty kengät jalassa. Syksymmällä vaikkapa Villinmiehen tammakilpailussa voidaan kokeilla kaikkien kenkien riisumista ja ehkä jenkkikärryjäkin, mutta ei vielä tässä.

Sipoolaisvalmentajan tallista tulee keskiviikon ravien päälähtöön Derby-tammasarjaan toinenkin lahjakas 4-vuotias tamma, komearaaminen Black Vanity. Se floppasi valmentajan mukaan viimeksi, kun ravi ei stemmannut kilpailutilanteessa kuten harjoituksissa.

– Hevosella on hyvä moottori, mutta sen kanssa haetaan vielä oikeaa levon ja rasituksen suhdetta. Black Vanityn pitäisi olla nyt parempi kuin viimeksi, mutta vire on silti vähän arvoitus.