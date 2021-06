9-vuotias Ce Bello Romain tunnetaan nyt myös Pohjoismaissa.

Kansainvälisten tähtiravureiden jokakesäiseksi temmellyskentäksi muodostuneen Kymi GP:n parhaat palat menivät jälleen kerran ulkomaille. Ce Bello Romain porhalsi 100 000 euron arvoiseen voittoon Kouvolassa lauantaina. Ranskalaisten kaksoisvoiton varmisti ennakkosuosikki Delia Du Pommereux.

Kolmas oli ruotsalainen Seismic Wave ja neljäs norjalainen Valokaja Hindö.

Kotimaan toivojen panos jäi vaisuksi. Joukkoa johtaneen Next Directionin ote voittoon kirposi jo loppukurvin alussa ja ruuna taipui viidenneksi. Silti se oli paras suomalainen, kun Grainfield Aiden ja Mas Champ jätettiin tylysti peränpitäjiksi sijoille seitsemän ja kahdeksan.

Ce Bello Romainia ohjasti Anthony Barrier ja sitä valmentaa Sylvain Dupont. Omistaja on Ecurie S.G. Dupont. Voittaja ravasi kilometriajan 11,6a/2100 metriä.

9-vuotiaasta ruunasta ei tiedetty Suomessa ennakkoon juuri muuta kuin että kyseessä on voitokas ja kovissa liemissä keitetty hevonen.

Kymi GP:ssä se osoittautui sekä erittäin nopeaksi että vahvaksi. Vaikka Ce Bello Romain joutui tekemään jo matkalla hartiahommia kärkiryhmään kiertäessään, siltä irtosi vielä lopussakin 500 metrin kiri, johon Delia Du Pommereux ei pystynyt vastaamaan.

Anthony Barrier ohjasti Kymi GP:n voittajaa.

Barrier teki voiton kannalta nerokkaan taktisen siirron, kun käänsi ajokkinsa kolmannelle radalle Delia Du Pommereux’n eteen 1300 metriä ennen maalia ja ehti ennen sitä kärjen kupeelle. Kirikierrokselle lähdettäessä asemaksi oli vaihtunut unelmapaikka toisen radan jonoa vetäneen suosikin takana.

– Ei ollut vaikea valinta lähteä suosikin eteen matkalla, kun näin että Delia Du Pommereux’lla oli hiukan vaikeuksia kaarteissa ja minun hevosellani ei. Loppusuoralla ajattelin, että Delia Du Pommereuxille ei olisi häpeä hävitä, mutta pystyttiinkin pitämään se takana, Barrier sanoi tulkin välityksellä radan voittajahaastattelussa.

Valmentaja Dupontin mukaan Ce Bello Romain on osoittanut hyvyytensä viimeistään kypsällä iällä, kun se on noussut kisaamaan tasapäin Prix d’Amerique-hevosia vastaan Ranskassa. Voittosummaa on lauantain jälkeen kasassa jo yli 800000 euroa.

– Hevonen on myöhäiskehittynyt, enkä osaa oikein sanoa, että miksi. Joskus raviurheilussa vain käy näin ja se on tämän lajin hienous.

Ce Bello Romain ei ruunana pääse mukaan Ranskan Groupe 1 -tason lähtöihin. Dupontin mukaan hevosella ei kilpailla tiiviisti.

– Mahtavaa, että hevonen antoi tällaisen lahjan minulle! Nyt annan sen palautua rauhassa.

Kymi GP on ravattu vuodesta 1998. Vain kolmesti kisa on päättynyt kotivoittoon. BWT Magic oli paras 2000, Exchequer 2001 ja Womanizer 2013.

