Nouseva suomenhevostähti Ville Kalle tosipaikan edessä – uran ensimmäinen maili ei jännitä valmentajaa

Ville Kallen pitää onnistua Vermossa täydellisesti, että uran kahdeksas voitto kilahtaa tilille.

Ville Kalle on viisivuotias suomenhevonen, jolta löytyy vahvuutta ja vauhtia, mutta kyseessä on samalla poikamaisen epävarma ravurintaimi.

Ori ei ole harmaantylsä seurattava, sillä se usein liikkuu omia kyytejään päätöskierroksella. Samalla kyseessä on pelimiesten painajainen, kun laukka saattaa yllättää koska tahansa.

Ville Kalle sai viettää menestyksekkään nelivuotiskauden jälkeen talven ilman vastoinkäymisiä. Valmentaja Jouko Paavolan mukaan talvi meni hyvin ilman loukkaantumisia ollut ja pienemmätkin murheet vammojen muodossa pysyivät taka-alalla.

Hyvän talven jälkeen Ville Kalle on kilpa-areenoilla jatkanut siitä, mihin viime kaudella jäi. Suoritukset ovat olleet värikkäitä. Ensimmäinen startti tuotti voiton, minkä jälkeen laukat astuivat peliin.

Paavolan mukaan Seinäjoen voitto tuli helposti sopivassa tehtävässä.

– Porissa hevonen oli liian innokkaana astutushommien jäljiltä ja laukkasi sen tähden. Kuopiossa Ville Kalle otti laukan lähtöön, mikä on usein sen tapaista. Toinen hyppy tuli, kun ohitustilanteessa sattui sisäpuolella vastustaja laukkaamaan. Sen tähden tuli toinen hyppy ikään kuin myötätuntolaukkana. Mitään häiriötä siinä ei ollut, Paavola kertoi.

ASTUTUSHOMMAT ovat olleet osana Ville Kallen arkea tänä keväänä. Otteet radoilla ovat vakuuttaneet tammojen omistajia siinä määrin, että kysyntää on riittänyt suvun jatkamishommissa. Paavolan mukaan astutusreissuja on ollut parikymmentä.

– Kolmesti viikossa on käyty astutusreissuilla ja niidenkin takia Ville Kalle on ollut starteissa villillä päällä, etenkin Porissa. Hevonen on tasaantunut viime aikoina niistä hommista, enkä luvannut keskiviikkoaamuna mennä hyppyyttämään ennen starttia.

Paavolan mukaan Ville Kalle on ollut treeneissä normaali viime startin jälkeen.

– Olen kerran viikossa ajanut reippaammin ja pari kertaa löysemmin, eli olisiko lenkkireissuja takana 3–4 kappaletta. Pitkiä lenkkejä on menty yksin, joten yksi treeni porukassa olisi tehnyt hyvää. Se jäi kuitenkin ajamatta, kun työkoneita oli radalla eikä sinne voinut mennä.

Varustemuutoksia on tiedossa keskiviikolle.

– Kotona olen ajanut ohjasmartingaalilla ja sekillä, jotka laitetaan myös itse kisaan. En aluksi tohtinut temperamenttisella hevosella niitä kokeilla, mutta jotain pitää yrittää hakea, että suoritustaso muuttuisi nykyistä varmemmaksi. Liukusekkiäkään en ole uskaltanut raapustaa hevoselle, kun se menee kotona niin helposti. Ei sillä ole kuin suitset päässä ja korvatkin ovat auki.

Vaikka Ville Kalle menee kotona varman oloisesti, kisoissa usein laukka yllättää. Kilpailuvietti on suuri.

– Laukka tulee joskus ilman syytäkin, kun Ville Kalle on vielä arka. Treeneissä hevonen tulee suoralla hyvin takaviistosta, kun on lämminveristen kanssa harjoittelemassa. Toisen vierelle kun ajaa, niin hevonen saattaa tormata ja laukka voi tulla.

KESKIVIIKKONA Ville Kalle hyppää valmentajineen tuntemattomaan, sillä edessä on uran ensimmäinen mailin kisa.

– Pätkiä tämäkin pääsee kovaa, mutta vauhtia ei varsinaisesti ole treenattu. Viime kausi oli kova oriille, eikä minua huolestuta vauhdin puute vielä tässä vaiheessa, kun rutiinia on muutenkin vähänlaisesti.

Perinteikkäässä viisivuotiaille suomenhevosille tarkoitetussa Tawaststjernan Muistoajossa on usein menty huikua. Kilpailuennätystä pitää hallussaan Vitter, joka paineli käsittämättömän ajan 20,9 vuonna 2015.

Ville Kalle starttaa matkaan radalta yksi. Oriilta löytyy vauhtia, kun hevonen pääsee vauhtiin, mutta se ottaa usein aikansa. Alku saattaa keskiviikkonakin olla tahmea.

– Molemmat ovat vastaan, lähtöpaikka sekä juostava mailin matka. Lähtörata on se mikä on eikä siitä auta valittaa. Lyhyellä matkalla ei auta ottaa yhtään hyppyä, muuten vastustajat ehtivät painella karkuun.

– Tawaststjernan muistoajo ei suosi meitä paperilla, mutta ilmoitin silti Ville Kallen viivalle, kun tällaisessa lähdössä on mukava olla mukana. En ota tästä kisasta menestymispaineita.

Tawaststjernan Muistoajon voittaja palkitaan 10 000 eurolla. Ville Kallen ohjissa nähdään Ari Moilanen.

– Voittoonhan Moilanen varmasti pyrkii, jos hommat vähänkin luonnistuu. Tosissaanhan siellä voitosta ajetaan, kun hevonen lähtöviivalle ilmoitetaan.

VILLE KALLEN arvokkain voitto tuli viime syksynä Kriteriumista, joka tuotti 57 000 euroa. Satakunta-ajon kakkossija lihotti voittosummaa lisäksi 15 000 eurolla. 12 startin ja kuuden voiton jälkeen kausi tuotti yhteensä hulppeat 110 800 euroa.

Paavola myöntää, että viisivuotiaiden kauden pääkisa Derby on myös Ville Kallen ykköstähtäin.

– Syksyyn ja etenkin Derbyyn tähdätään. Siihen on katse ollut kiinnitettynä jo pitkään.