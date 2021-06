Stonecapes Queila yllätysvoittoon Killerin Eliitissä – ”Meinasi iskeä jo masennuksenpoikanen”

Hannu Torvinen oli päivän hahmo.

Perinteikkäässä Killerin Eliitissä joukot harvenivat ensimmäisten satojen metrien aikana, sillä kolmasosa osallistujista laukkasi.

Hetken aikaa jäljelle jäänyt kuusikko juoksi sisärataa peräkkäin, kunnes Hannu Torvinen nosti Stonecapes Queilan keulassa juosseen Global Withdrawlin rinnalle.

Maalisuoralla nähtiin upea taisto, kun kärkikaksikko ja open stretch-kaistaa pitkin iskenyt Willow Pride irtosivat voittomatsiin.

Maalikamerakuvan tutkiskelun jälkeen Stonecapes Queila osoittautui niukasti parhaaksi ennen Willow Pridea ja Global Withdrawlia.

– Hevonen oli tosi jo hyvän tuntuinen jo lämmityksessä. Oli selvää, että noustaan rinnalle ja lähdetään haastamaan keulahevosta. Tuntui jo, että oli selvä ote, mutta se rupesi toljottamaan voittajakehään päin ja meni tiukille.

– Meinasi jo vähän tulla masennuksenpoikanen, mutta onneksi kääntyi näin, ensimmäisen Killerin Eliitin voittonsa ajanut Torvinen iloitsi.

Yllätysvoittaja tulee nuoren polven valmentajakaartiin lukeutuvan Christa Packalénin tallista.

– En ihan voittoon olisi uskonut, mutta se oli eilen ihan järkyttävän hyvän tuntuinen. Tamma ei anna aina ihan kaikkeaan irti, mutta se on myös plussapuoli. Jos ei päästä Kymi GP:hen, niin samana päivänä on myös hyvä tammalähtö, Packalén sanoi.

Stonecapes Quielan omistaa treenarin äiti Susanna Packalén. Voitto palkittiin 20 000 eurolla.

Killerin Eliitin edellinen tammavoittaja oli vuoden 1993 sankari Hearts Lobell. Niiden lisäksi kisan voittoon on pystynyt tammoista vain legendaarinen Charme Asserdal.

Torvinen sai juhlia Toto75-kohteen voittoa myös suursuosikki Magical Princessin kanssa.

Pekka Korven valmennettava sai tehdä keulassa oman juoksunsa ja lähti maalisuoralla kuin siivet selässään muilta karkuun.

Kaukana voittajan takana seuraavina maalilinjan ylittivät Harri Koivusen tallin kolmikko The Next One US, Goodygoodytwoshoes ja Fiorini.

– Paljon olen nähnyt Magical Princessin lähtöjä, mutta eri asia on hypätä kyytiin. Hevonen oli kiva ja kiltti ajaa, kuin automaattipeli. Kaikki oli tosi helppoa tänään, tammaa ensimmäistä kertaa ajanut Torvinen ihasteli.

Magical Princessin peliprosentti 93,8% on varmasti yksi kaikkien aikojen isoimpia Toto75-pelin historiassa.

Kylmäveristen perinteinen Killerin Kimara alkoi käsikirjoituksen mukaisesti, kun Ellin Sisu leiskautti keulaan ja Evartilla pakitettiin hännille. Loppu sen sijaan ei mennyt, niin kuin suurin osa oli uumoillut.

Johtavan rinnalla juossut yllättäjä Tuurin Toivo väänsi Ellin Sisusta otteen loppusuoran alussa ja vastasi lopussa myös ohitusta yrittäneille Camrille ja Evartille.

– Tuntuu hullulta sanoa, mutta koko ajan oli viimeisellä takasuoralla olo, että tämä homma on hallussa. Pikkuisen haparoi sata metriä ennen maalia ja tuntui jo, että tähänkö tämä homma meni, mutta hienosti kontrasi, Tuurin Toivoa ajanut Veli-Erkki Paavola sanoi.

Orin valmentajan Kimmo Taipaleen ravit alkoivat synkeästi Välkyn Tuiskun joutuessa jäämään pois, mutta Tuurin Toivon voitto nosti suupielet hymyyn.

– Nyt hevonen näytti, että se pystyy voittamaan tällaisen lähdön. Kunkkareihin on tähdätty ja nyt sinne on varmaan lippu. Viimeinen matka suosii meitä paljon, kun se jaksaa mennä, Taipale sanoi.

Edellisen kerran Tuurin Toivo oli voittanut joulukuussa 2019.

Vielä pidempi aika oli kulunut norjalaisen kylmäveriruuna Haukeli Expressenin voitosta, joka oli edellisen kerran päässyt seremoniakehään maaliskuussa 2019. Hiljattain Suomeen ostettu tupsujalka oli valmis voittamaan toiseen starttiinsa uudessa kotimaassaan.

– Meinasi laukata 250 metriä ennen maalia ja loppusuora piti ajaa varman päälle. Vähän liikaakin tämä yrittää ja meinaa olla liikaakin höyryä loppuun asti, Haukeli Expressenin ohjastaja-valmentaja Antti Ala-Rantala sanoi.

Haukeli Expressen oli kierroksen suurin yllättäjä hieman alle viiden prosentin peliosuudellaan.

Tuurin Toivon lisäksi kotiradalle Toto75-voiton toi Jarmo Saarelan ohjastama Tutuks, joka karkasi kirivaiheessa omille teilleen. Tamman omistaja ja valmentaja on Jarmo Ahonen Petäjävedeltä.

Muut Toto75-voittajat olivat vahvan kirin esittänyt Qepe Pointti ja koko matkan johtanut Muckelymimmy.

Hannu Torvinen pääsi juhlimaan jo ennen Toto75-kohteita ajetussa SHKL Cupin finaalissa.

Petri Laineen valmentama Siirin Valtsu laukkasi 1100 metriä ennen maalia jääden täysin toivottomilta tuntuneisiin asemiin, mutta ehätti poskettoman kovan juoksun vielä ykköseksi. Kirikierros sujui 4-vuotiaalle hulppeasti 22,5-vauhtia.

– Nyt joutui poika juoksemaan. Ei orilla silti ollut paras päivänsä, kun ei se normaalisti laukkaa. Jotain pientä siinä on, mutta luultavasti ei isompaa, superlahjakkuuden hovikuski Torvinen totesi.

Siirin Valtsu on voittanut kaikki yhdeksän starttiaan. Tämän päivän suoritus palkittiin 10 000 eurolla.

Oikea Toto75-rivi Jyväskylä 12.6.

Toto75-1: 4 Magical Princess

Toto75-2: 6 Tutuks

Toto75-3: 4 Tuurin Toivo

Toto75-4: 4 Qepe Pointti

Toto75-5: 3 Stonecapes Queila

Toto75-6: 10 Haukeli Expressen

Toto75-7: 5 Muckelymimmy

Seitsemän oikein -tuloksille: 16 087 euroa

Kuusi oikein: 216,20 euroa

Viisi oikein: 13,24 euroa