Kumpi on kunkku? Pelaajilla ja valmentajalla eri näkemys

Jokivarren Kunkku vai hallitseva ravikunkku Evartti? Siinäpä lauantain ravipähkinä.

Ravikuninkaat Jokivarren Kunkku ja Evartti toljottavat vastakkaisissa karsinoissa toistensa turpia, jos nyt ei kyllästymiseen asti, niin joka päivä kuitenkin.

Lauantaina tallikaverukset ottavat toisistaan mittaa muutenkin kuin ilmeillä.

Oriit kohtaavat pitkästä aikaa samassa kehässä, Kajaanin raviradalla.

Viimeksi ne juoksivat samassa kisassa viime heinäkuussa Mikkelin Suurmestaruudessa.

Evartti vei voiton, ja laukannut Jokivarren Kunkku jäi viimeiseksi.

Evartti pällistelee tallin yksiöstään vastapäisessä karsinassa asuvaa Jokivarren Kunkkua.

Virtuaalinen punnitus ei antanut tarkkoja mittoja ennen uusintaottelua.

Pituudessa ero on todistettavasti vanhan kuninkaan eduksi.

Vuoden 2015 ravikunkku Jokivarren Kunkku on hallitsevaa ravikunkkua Evarttia kaksi senttiä korkeampi.

Vaa’alle hevosia ei saatu.

Valmentaja Antti Ojanperän harjaantunut hevossilmä kuitenkin arvioi, että suursyömärin ruokahalun omaava Evartti on lyhkäisyydestään huolimatta hiukan Jokivarren Kunkkua painavampi.

Kun talvella hengenvaaralliseen ohutsuolikierteeseen sairastunut ja hevossairaalan leikkauspöydälle joutunut Evartti on saanut kesän kovien kilpailujen myötä karistettua ylimääräiset kilot vyötäröltään, hevoset ovat samanpainoisia.

Kumpi Pihtiputaan kunkuista sitten pärjää paremmin lauantain kohuottelussa?

Jos pelaajia on uskominen, niin 10-vuotias Evartti.

Mikäli taas valmentajan arvioon luottaa, niin 13-vuotias Jokivarren Kunkku.

Evartti starttaa Kajaanissa suosikkina ja Jokivarren Kunkku kakkossuosikkina.

Jokivarren Kunkku voitti vuonna 2015 kaiken mahdollisen, mutta on viime vuosina kärsinyt terveysmurheista.

Tallikaverusten kovimmaksi haastajaksi uumoillaan kolmossuosikkina matkaan lähtevää Joriinia. Viime syksynä Pohjoismaiden mestaruuden voittanut ori on vahvassa nousuvireessä.

Lauantain kilpailu on Evartille sairausloman jälkeen kolmas. Jokivarren Kunkku on ehtinyt startata keväällä jo viidesti.

Jokivarren Kunkku on kilpaillut koko ajan kovimmissa lähdöissä, mutta Evartille on haettu leikkauksen jälkeen tuntumaa pienemmissä ympyröissä matalamman tason raveissa.

Evartilla on ajettu vielä korostetun varovasti takajoukoissa, mistä se ei ole kummallakaan kerralla ehtinyt voittoon riuskoista kireistään huolimatta.

Alkukauden kilpailuhistoriaan perustuu myös valmentajan arvio suojattiensa iskukyvystä.

– Jokivarren Kunkun kanssa on päästy etenemään paremmin tänä vuonna, ja se on kaksikosta valmiimmassa kunnossa. Evartti on parhaimmillaan vasta joskus heinäkuussa, Ojanperä olettaa.

– Ei Kunkkukaan toki ihan sellainen ole kuin pystyy olemaan, ja odotan senkin vireen vielä parantuvan.

Ojanperän mielestä Evartti on vastannut oikealla tavalla niin sanottuihin rakentaviin startteihin.

– Oriilla on ajettu tarkoituksella nätisti. Se on tehnyt molemmilla kerroilla hyvät juoksut ja kirinyt lujaa lopussa.

Evartti on kuntoutunut hyvin vakavasta sairastumisestaan.

– Evartti on ollut starttien jälkeen aina terävämpi ja se on menossa oikeaan suuntaan. Se ei ole vielä mitenkään parhaimmillaan, mutta tuntui siltä, että sillä voi jo lähteä näihin kovempiin lähtöihin lauantaina, kun Lissun Eerikkiä ei sentään ollut tulossa vastaan.

Ojanperällä on visio juoksunkulusta. Hän ajaa itse Jokivarren Kunkkua, ja Evartin ohjat ovat totutusti maan ykköskuskin Santtu Raitalan hyppysissä.

– Kunkulla on uloin lähtörata kasipaikalla, mutta se kyllä avaa tosi kovaa. Keulasta olisi tavoite ajaa, jos pääsemme sinne.

– Vaikka Evartilla on hyvä lähtöpaikka, sillä on yhä tarkoitus ajaa takaa ja kokeilla sitten lopussa, miten hyvin siltä irtoaa kiri. Odotan siltä ihan hyvää juoksua, mutten usko sen tulevan vielä ohi Jokivarren Kunkusta, valmentaja vinkkaa pelureille.

Vaikka voittaja kuittaa 9 900 euron palkkion, Kajaanin ottelu on vasta esilämmittelyä.

Todellinen kunkkujen taisto, titteliottelu, käydään heinä- ja elokuun vaihteessa Seinäjoen Kuninkuusraveissa.