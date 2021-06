Le Gros Billin tuuri kääntyy? ”Pieniä asioita, mutta ne on tällä tasolla ratkaisevia”

Le Gros Bill hakee keskiviikon Toto65-kierroksella paluuta voittokantaan.

Nastolalaisravuri Le Gros Bill teki viime vuonna läpimurtonsa Suomen eliittiin ja raviasiantuntijat olivat tämän kauden alla lähes yksimielisiä, että ori kohoaa tänä vuonna koko maan ykkösravuriksi.

Vuosi alkoikin tyylikkäillä voitoilla, mutta sitten alkoivat ongelmat. Alkukauden ykköstähtäin Seinäjoki Race jäi väliin lihasongelman vuoksi.

Paluun jälkeisestä Helsinki-ajosta tuli kolmostila ja 7-vuotias starttasi Finlandia-ajoon Suomen ykköstoivona. Siinä tuli laukka pian kiihdytyksen jälkeen, eikä askellus ollut lämmittelyissäkään ihan sataprosenttista. Toki hevonen liikkui laukkansa jälkeen vauhdikkaasti ja osoitti, ettei homma ole kunnosta kiinni.

– En sinänsä huolestunut siitä, että hevonen laukkasi. Se oli tiukka tilanne, jossa vauhti oli tosi kovaa, eikä siinä kestä joutua tekemään isoa korjausliikettä, että laukka tulee. Ei tämä normaalisti laukkaa, valmentaja Ari Viander huomauttaa.

Isompi murhe paljastui Finlandian jälkeisellä klinikkakäynnillä, jossa hevoselle tehtiin jalkoihin sellaisia sille tavanomaisia huoltotoimia.

– Huomasimme Vermon kisan jälkeen, että hevosen hengitysteissäkin on sanomista. Se oli uusi juttu ja aina vähän arvoituksellisempi asia. Ne nyt on sellaisia juttuja, jotka urheiluhevosilla tulee ja menee. Jotkut niitä koittavat lääkitä, mutta ne tahtovat ottaa oman aikansa teit kummin vain. Le Gros Billin kohdalla asia koitettiin ratkaista levolla.

Keskiviikon kisaan Le Gros Bill sai nopealle avaajalla täydellisen ykkösradan, josta varmasti sekä taustajoukot ja pelaajat kaavailevat koko matkan johtoa. Siitä Vianderkin lähtee liikkeelle.

– Varmastikin pyritään johtoon. Hevosen pitäisi sen jälkeen johtaa aika pitkään, ihan maaliin saakka, jos vain henki kulkee. Sen näkee kuitenkin vasta kunnon rasituksessa, että onko röörit lopullisesti puhtaat ja pöpö jäänyt taakse.

Oikeastaan kaikkien Suomessa syntyneiden vanhempien hevosten ykköstähtäin on heinäkuun alun Suur-Hollola-ajo, niin Le Gros Billinkin. Viander ei ole masentunut sen suhteen, vaikka alkukausi ei ole mennyt ihan suunnitelman mukaan.

– Meillä on ollut pieniä asioita pielessä, mutta ne ovat vain tällä huipputasolla niin kovin ratkaisevia. Huolestunut ei tarvitse olla, mutta tuohan nuo jutut arvoituksia. Pääsemme Suur-Hollolassa suoraan välieriin ja olen siten luottavainen, että kun tavoite on parantaa viime vuoden sijoitusta, niin se on realismia. Toivotaan, että nämä pikkumurheet olisi nyt voitettu. Alussahan tämä kausi vielä on, Viander pohtii.