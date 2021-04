Ravit

Kauhavalta kova joukkue Vermoon – ”Tuntuu jopa vähän liian hyvältä nyt”

14.4. 9:05

Antti Ala-Rantalan tallista matkustaa Vermon T65-raveihin potentiaalinen trio.

Enzo Victory ehti saada uudessa kotimaassaan Suomessa epävarman ravurin maineen, kun se laukkaili sekä Teivossa joulukuussa että Porissa helmikuussa. Valmentaja ei kuitenkaan ole asiasta huolissaan.



– Ensimmäisessä kisassa hevonen protestoi hiitillä haljennutta kaviota eikä siksi pelittänyt voltissa. Kasvateltiin sitä ajan kanssa ja sitten lähdettiin Poriin, missä oli kova jäärata. Siellä meni toinen kavio halki vastaavasta kohdasta, ja taas jouduttiin odottelemaan. Seinäjoelle muutama viikko takaperin saatiin hevoselle kesäkengät alle, ja sitten onkin alkanut lyyti kirjoittamaan, Antti Ala-Rantala kertoo.



Hevonen on näyttänyt arviot epäonnistumisten syistä tosiksi voittamalla vakuuttavasti molemmat kevään kilpailunsa.



Kovan vireen ja peruskapasiteetin lisäksi onnistumisia on edesauttanut, että ohjastaja-valmentaja tuntee koko ajan paremmin viime talvena talliin saapuneen tulokkaan.



– Enzo Victory on täysin toimiva kotona ja starttitilanteessa. Ennen ja jälkeen kilpailun on vielä jotain temppuja mielessä, kun hevonen on kovasti toisten perään. Esimerkiksi viimeksi Porissa se ei suostunut kääntymään voittajaesittelyyn. Uskon että nuokin jutut jäävät pois, kun saadaan lisää rutiinia kilpailemisesta.



Ylihärmässä Kauhavalla valmentava Ala-Rantala pitää 5-vuotiasta Tanskassa syntynyttä ruunaa lahjakkaana hevosena. Keskiviikon kilpailusta hän odottaa menestystä. T65-pelaajatkin ovat luottaneet valjakon kuumimpien suosikkien joukkoon.



– En pelkää, että hevonen temppuilisi. Voitosta lähdetään ajamaan, sillä tämä on todella kova hevonen ja nousee sarjoissa. Se meni Tanskassa kallistamattomilla radoilla 1.15-aikoja, joten kyllä niistä ajoista pitäisi Vermon hyvällä radalla tippua sekunti.



Tallikaverit Fast Food Hanover ja M.T.Master Don kilpailevat paria pykälää kovemmassa sarjassa keskiviikkona. Molempien voitto olisi iso yllätys vedonlyöjille.



Niistä Fast Food Hanover pystyy Ala-Rantalan mukaan parempaan mitä viimeksi Porissa näytti. Ruuna nirsoili rapakeliä eikä juossut tosissaan, kun kuraa lensi turvalle.



M.T.Master Don ei ole kilpaillut pommiin menneen joulukuisen T75-kilvan jälkeen. Kyseessä on peräti 13 kertaa kahden viime kauden aikana voittanut laatukilpuri, jonka harjoitusotteisiin valmentaja on erityisen tyytyväinen.



Treenien perusteella vire voi olla suoraan pitkältä tauoltakin hyvin lähellä samaa kuin viime kesän huippukunnon aikaan nähtiin.



– Hevosta on päästy hiittaamaan hyvin Seinäjoen radalla, ja se tuntuu jopa vähän liian hyvältä nyt. Jos juoksu vähänkään onnistuu, en yllättyisi sijoituksesta totokolmikossa.