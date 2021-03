Ravit

Suomalainen ravimies sai syytteitä lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista

Suomalainen ravimies sai syytteitä lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista 12.3. 16:42

Pitkään alalla ollutta ravimiestä syytetään kolmen tytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

IS:n tietojen mukaan suomalaista ravimiestä syytetään lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista. Syyttäjä nosti syytteet torstaina.



IS:n tietojen mukaan miestä syytetään törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kahdesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Miestä syytetään myös ampuma-aserikkomuksesta.



IS:n tietojen mukaan epäiltyjen rikosten uhreiksi joutui kolme hevostyttöä, jotka kävivät miehen tallilla. Jokaisen tytön kohdalla epäilty seksuaalirikos kesti usean vuoden ajan.



Epäillyt seksuaalirikokset tapahtuivat 2000-luvulla ja 2010-luvulla.



Kahden tytön osalta teoissa on ollut kyse epäillystä lääppimisestä sekä ehdottelusta. Kolmannen tytön tapauksessa kyse on epäilyn mukaan paljon vakavammasta. Epäily on siitä, että mies on ollut tytön kanssa esimerkiksi sukupuoliyhteydessä.



Kaikki tytöt olivat tapahtumien aikaan alle 16-vuotiaita. Yhden osalta epäilty seksuaalirikos tapahtui myös silloin, kun tyttö oli yli 16-vuotias.



Käräjäoikeus ei ole vielä päättänyt, koska asian käsittely alkaa.