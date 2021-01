Ravit

Ravivihje: Prix d'Amerique Ranska 31.1.2021

31.1. 9:11

PRIX D'AMERIQUE Talven ravikohokohta Prix d'Amerique juostaan sunnuntaina Pariisissa.

Prix d'Amerique kilpaillaan Pariisin Vincennesin raviradalla Ranskassa. Talvimeetingin pääkilpailu on yksi ravimaailman arvostetuimmista kilpailuista. 2700 metrin matkalla ravattavan lähdön voittaja ansaitsee 450000 euroa. Kisa starttaa 16.15 Suomen aikaan.



Ennakkospekulaatioissa kaksi hevosta on noussut selvästi yli muiden. Face Time Bourbon on kiistaton ykkössuosikki ja Davidson du Pont sen hyvin selkeä ykköshaastaja. Muiden voitto tulisi pelaajille ja asiantuntijoille varsin kovana yllätyksenä.



Suosikki: 17 Face Time Bourbon nousi maanosan ykkösravuriksi viime vuoden Amerique-triumfillaan ja on pitänyt asemastaan kiinni klassikkokisojen välisen ajan. Lotteria-ajon finaalissa Italiassa lokakuun lopulla tuli yllättävä tappio, mutta kakkossijaan päättynyt suoritus oli sielläkin aavistuksen hankalaksi menneellä juoksulla mainio. 6-vuotias tähti on kilpaillut tässä Talvimeetingissä kolmesti, voittaen jokaisen esiintymisensä. Ori joutui Prix de Bourgognessa yllättävän tiukoille ja se on laittanut spekulaatiot liikkeelle, että onko hevonen aivan yhtä huippuvireessä kuin viime vuonna, mutta taustajoukot ovat vakuutelleet tyytyväisyyttään suojattiinsa. Ruotsalainen ohjastaja Björn Goop on noussut taitavaksi taktikoksi myös Ranskan maaperällä ja tarjoaa varmastikin suosikille loistomahdollisuuden uusia Amerique-voitto. Suosikin kirikyky on hämmentävä, eikä sitä ole helppo torjua Vincennesin pitkällä loppusuoralla. Arvio voitolle 55 prosenttia.



Haastaja: 15 Davidson du Pont oli ensimmäisessä Ameriquessaan toissa vuonna neljäs ja viime vuonna jo toinen. 8-vuotias oli viime vuonna pelattu lähdön suosikiksi, eikä se kovin paljoa Face Time Bourbonille lopulta hävinnyt, mutta ainakin ranskalaiset odottivat enemmän. Oriilla yritettiin tämän vuoden Bourgognessa haastaa Face Time Bourbon tosissaan, mutta lopulta oli tyytyminen neljänteen sijaan. Viimeisimmän esikisan Belgiquen hevonen vei tyylillä ja on näyttänyt viimeistelyvideoissa aivan valtavan hienolta, joten kunnon ajoitus tuntuu osuneen kohdalleen. Ranskan ykkösvalmentaja-ohjastaja Jean-Michel Bazire on syystäkin kuninkaan maineessa kotikonnuilla. Miehellä on asettaa tähän kilpailuun neljä hevosta, joista muiden tehtävä on takuulla osittain silottaa ykköstähden tietä voittoon. Arvio voitolle 35 prosenttia.



Yllättäjät: 13 Delia du Pommereux on kovin kisan viidestä tammasta. 8-vuotias voittaa harvoin, mutta suorittaa äärimmäisen varmasti. Hevonen tuntuisi olevan juuri nyt elämänsä kunnossa, sillä Bougognessa se oli hyvin lähellä Face Time Bourbonia maalissa. Belgiquessa edelle jäi vain Davidson du Pont ja sekin hyvin pienellä marginaalilla. Arvio voitolle 8 prosenttia.



Muiden yllättäjien yksittäinen voitontodennäköisyys on alle 5 prosenttia. 4 Gu d'Heripre on todella lahjakas tulevaisuuden hevonen. Ori voitti 4-vuotiaiden suurimman kilpailun Criterium Continentalin vahvalla kirillä, mutta kohtaa nyt ensimmäistä kertaa aikuiset tähdet Groupe 1 -tasolla. Ruotsalaisten toivo suosikin ohjastajan Goopin lisäksi on 11 Power. Edellisen tapaan 5-vuotias lupaus oli paras UET GP:ssä syksyllä ja tuntuu viihtyvän erityisen hyvin Vincennesin radalla. Se asia ei ole aina itsestäänselvyys huipuillekaan radan ominaispiirteiden vuoksi. Lähtöä pidetään vasta 5-vuotiaaksi kääntyneille liian kovana testinä, mutta Face Time Bourbon onnistui esimerkiksi kisan sen ikäisenä viime vuonna voittamaan.



14 Vivid Wise As tuli aivan Face Time Bourbonin korvalla maaliin Bourgognessa, mutta tällä 2700 metrin matkalla menestykset ovat olleet tiukassa. Hevonen on saman omistajan kuin suosikki ja ainakin viime vuoden Ameriquessa se uhrattiin omistajan ykköstähden menestymisen eteen. Viime kesänä Suomessakin pari kertaa nähty 5 Moni Viking pystyy esikisanäyttöjen perusteella toton tuntumaan. 14 Bahia Quesnot voitti viikko sitten upeasti taistellen montén ykköskisan Cornulierin, mutta nykyaikana viikon palautuminen kahden klassikon välillä on osoittautunut järjestäen hevosille liian lyhyeksi. Nopea huipputamma 10-vuotias 18 Billie de Montfort jaksaa aina vaan ja nappaa ainakin aluksi johtopaikan. Kisan "rikkaimman" osallistujat menestykset ovat kuitenkin pääosin lyhyemmiltä matkoilta.



Juoksunkulku: Kisa on aina ranskalaiseen tyyliin eläväinen ja tapahtumarikas. Lähtötapahtuma vaikuttaa sekavalta, kun periaate on se, että numeroilla ei ole merkitystä ja kukin saa valita lähtöpaikkansa oman mielensä mukaan. Yleensä alkuun satsaavat hevoset hakeutuvat alussa ulkokaistoille. Billie de Montfort kiskaisi viime vuonna aluksi johtoon, on esikisoissakin näyttänyt lähtönopeuden olevan tallella ja on varmasti taas alussa terävänä. Face Time Bourbon ja Davidson du Pont ovat molemmat myös hyviä avaajia ja heti kärkiryhmässä taitavilla ohjastajilla.