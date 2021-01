Ravit

Raveissa uusi SM-kilpailu – konkarikuski aikoo iskeä viimeisessä osalähdössä

Raviohjastajat

Holopainen









Raviohjastajat

Ensimmäistä





Holopainen

https://www.is.fi/haku/?query=iikka+nurmonen

https://www.is.fi/haku/?query=tapio+perttunen

https://www.is.fi/haku/?query=hannu+hietanen

https://www.is.fi/haku/?query=jukka+torvinen