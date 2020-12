Ravit

Tässä ovat ravivuoden parhaat urheilijat – vain yksi kategoria yksiselitteinen

Vuoden lämminverinen









Vuoden suomenhevonen









Vuoden valmentaja









Vuoden ohjastaja





Vuodenvaihde on perinteisesti valintojen ja lupausten aikaa. IS Ravit jättää lupaukset sikseen ja tyytyy listaamaan tämän kauden parhaat raviurheilijat.Ihmisten tekemät rankkaukset ovat mielipiteitä eivätkä kiveen hakattuja absoluuttisia faktoja. Koska hevosten spekuloinneissa kisaavat titteleistä eri-ikäiset ravurit, jotka eivät ole kohdanneet toisiaan, niiden laittaminen paremmuusjärjestykseen on entistä kiharaisempaa.Vuoden lämminverinen on Elian Web ja suomenhevonen on Evartti. Joidenkin mielestä tittelit voivat kuulua ikäluokkakilpailuissa puhdasta jälkeä koko kauden tehneille superlupauksille Mascate Matchille ja Parvelan Retulle, eivätkä he ole makuasiassa väärällä polulla.Vuoden lämminveriseksi oli tyrkyllä useampikin vaihtoehto, mutta upea kansainvälinen voitto Paralympiatravet-finaalista käänsi kelkan yhdessä leikittelevän helposti tulleen Suur-Hollola -ajon voiton lisäksi Elian Webin puoleen. Ruunan kausi oli terveyshuolien myötä hieman ailahteleva, mutta vuosiansiot silti komeasti yli 300 000 euroa.Kahdeksanvuotias Elian Web starttaa tänä vuonna vielä Solvallan V75-ravien Kultadivisioonafinaalissa, jonka voitto nostaisi sen suomalaishevosten palkintorahatilaston kärkeen tämän vuoden osalta.Leppävirran supertähti ei päässyt Ruotsin turneellaan huipputasolleen keväällä, mutta täräytti St. Michel -ajon voitossaan tauluun Suomessa ennennäkemättömän voittotuloksen 08,9 ja piti 80 000 euron voittopotin yllättäen kotimaassa. Hevosen kausi päättyi lokakuussa Suomen Mestaruuteen, jonka se vei jo toisena vuonna peräkkäin. Ruuna starttaa moniin muihin huippuihin verrattuna suhteellisen harvoin, mutta tekee upeita täsmäiskuja koviin lähtöihin, joiden jälkeen sen taustajoukot ansaitsevat kehuja kilpailuttamistaidoistaan.HIFK:n raviliigan hyväntekijän kausi päättyi ennen aikojaan loukkaantumiseen, mutta se ei himmennä sädekehää nuoren tamman upean kauden ympäriltä. Kauden avauksesta tuli Ruotsista kakkonen, mutta sen jälkeen ”Massi” ravasi 13 voiton putken ja hoiteli muun muassa vuoden ykköstähtäimensä Derbyn helposti palkintokaappiinsa. Mikkelissä ennätys komistui upeaan 10,0-lukemaan.Nelivuotias tamma jää voittosummatilaston ykköseksi, mikäli Elian Web ei voita tapaninpäivänä. Ikäluokkatähtiä on aina vaikea verrata aikuisiin hevosiin, eikä Mascate Match olisi oikeastaan voinut enempää tehdä kuin se teki, mutta raadille nämä näytöt riittivät nyt kolmanteen sijaan. Tuhannen omistajansa voimin tamma saattaa hyvinkin saada tarvittavan edun yleisöäänestyksessä ja on tammikuun Ravigaalassa suosikki nappaamaan virallisen vuoden hevonen -palkinnon.Kotimaisten lämminverivoimien kokonaistaso on noussut viime vuosina mukavasti ja on ilahduttavan laaja. Kolmevuotistähti An-Dorra jää niukasti totosijojen ulkopuolelle, sillä klassikkovoitto jäi ottamatta Kriteriumissa, mutta toisaalta hevonen teki suorituksia, jotka eivät kalpene edes maailmanlaajuisessa mittakaavassa.Vitospaikalle onkin sitten tunkua. Lexus Dream saavutti arvovoitot Killerin Eliitissä ja Suurmestaruudessa sekä kakkossijat SM:ssä ja St. Legerissä ja pääsi viimeisenä rankinglistalle.Varsatähdet Sahara Jaeburn ja Consalvo, upean nousun huipulle tehneet MAS Champ ja Thai Profit sekä tallikaverukset Willow Pride ja Don Williams antoivat monien muiden kovien tapaan hienoja näyttöjä ja ansaitsevat ainakin tulla mainituiksi.Evartti oli rodun kiistaton kingi läpi kauden ja vei ravikuninkuuden lisäksi oikeastaan kaikki muutkin merkittävät suomenhevosten suurkilpailut. Ori on voittosummansa puolesta ihan omilla lukemillaan, kun tiliä kertyi yli 220 000 euroa. Listan seuraava jäi lähes puolet pienempiin ansioihin. Suurmestaruus irtosi uusilla ennätyslukemilla 19,4a, ja 9-vuotias ori oli myös Suur-Hollola -ajossa ylivoimainen.Oriveden ihmelupaus jatkoi 5-vuotiaana siitä mihin 4-vuotiaana jäi ja voitti kaikki 9 kilpailuaan. Parvelan Retu joutui yllättävän epävarmuutensa takia venymään muutamia kertoja aivan mykistäviin esityksiin, jotta tappiota ei tullut. On erittäin mielenkiintoista nähdä, mihin superhevonen ensi kaudella yltää, kun se siirtyy ikäluokkalähdöistä aikuisten sarjaan.Virin Camilla on saanut aikaan vakuuttavampikin kausisuorituksia, mutta tänä vuonna se onnistui tärkeimmässä, eli kunnonajoituksessa kuningatarkilpailuun. Tammatitteli nostaa hevosen väkisin kärkipäähän rankingissa.Pohjanmaan lupaus oli 4-vuotisikäluokan ykkönen ja kolmas suomenhevonen, jonka tili ylitti 100 000 euron tienestien rajan.Viime vuoden ravikuinkaan Tähen Toivomuksen kausi ei ollut ihan samanlaista tykitystä kuin edellinen, mutta ori oli Evartin takana selkeä kakkonen kuninkuuskilpailussa. Yhdeksänvuotiaan hevosen elämä päättyi traagisesti lokakuussa suolitukoksen seurauksena, ja sen poismeno oli valtaisa menetys paitsi taustajoukoille, myös koko suomenhevosurheilulle jalostus mukaan lukien.Joriinin tähtihetki koitti Turun PM-kilpailussa, josta puuttui koronavuonna muiden maiden kerma. Vixus oli kauden nopein suomenhevonen Oslon 19,2 -tuloksellaan ja Hetviina oli tammojen ykkönen siihen asti, kunnes epäonnistui kuningatarkilpailun ratkaisumatkalla. Lissun Eerikki takoi lähes 80 000 euron tilin.Pyörylän Paroni nousi otsikoihin kauden loppupuolella, mutta kesällä kaikkia kovimpia vastaan menestys oli tiukassa. Koskelan Akseli menestyi alku- ja loppuvuoden Kavioliigassa.Valmentajakategoria on ollut etenkin viime vuosina tiukka ja herättänyt usein väistämättä keskustelua. IS Ravit ojentaa kuvainnollisesti pystin tällä kertaa Pihtiputaalle.Antti Ojanperän tiimi päätyi starttimäärään nähden hurjaan kolmenkymmenen voittoprosenttiin ja menestyi sekä nuorilla että vanhemmilla lämminverisillä ja suomenhevosilla. Tammojen puolella on lovi, mutta sekin johtuu kaiketi vain siitä, ettei niitä suurtalliin oteta. Evartti oli ykköstähti suomenhevosissa ja MAS Champ teki upean nousun avoimen tason kärjen tuntumaan lämminverisissä. Talli nappasi nimiinsä myös Suomen ennätyksen, kun kotiradalla onnistui kesällä lähes uskomaton temppu seitsemän hevosen voitettua samoissa raveissa.Urjalalaisen konkaritreenarin valmennettavat keräsivät radoilta selvästi eniten rahaa 853 765 euron potillaan. Menestystä tuli laajalla rintamalla, ja tallin tähtihevosten lista on pitkä Lexus Dreamin, Willow Priden, Don Williamsin, Consalvon ja Skyfall Shine johdolla. Isoja klassikkovoittoja talli ei onnistunut kuitenkaan tänä vuonna nappaamaan, minkä takia sille irtoaa ”vasta” kakkospaikka.Harri Koivunen vie valmentajien voittotilaston jo kahdeksantena vuonna peräkkäin ja on ainoa treenari, jonka kokonaisvoittomäärä yltää kolminumeroiseksi. Turkulaistallin tappioksi listauksissa tahtoo käydä se, ettei sille tule menestystä arvokkaissa ikäluokkalähdöissä tai vanhempien ravureiden suurkilpailuissa. Se häviääkin sen takia edelleen rankatuille selvästi esimerkiksi euro/startti -tilastossa. Upea voittomäärä pitää kuitenkin tiimin aina mukana keskusteluissa, kun vuoden valmentajaa valitaan.Mascate Match, Magical Princess ja Hotshot Luca nostivat Pekka Korven voittosummatilaston selväksi kakkoseksi, mutta kärjen takana hänen tallillaan oli tänä vuonna aika hiljaista.Harrastajavalmentaja Kimmo Ahola menestyi upeasti omistamillaan hevosilla pienellä tallillaan. Kirkkain tähti oli Finlandia-ajossakin juossut Thai Profit.Parhaan ohjastajan valinta oli tänä vuonna harvinaisen selvä. Santtu Raitala karkasi ajajaliigassa muilta jo varhain, ja koko vuosi oli häneltä melkoista tykitystä. Kuskien yksien ravien voittoennätys, seitsemän ykkössijaa, siirtyi myös Pihtiputaan taiturin nimiin kotiradalla kesällä.Vakioajokeista Evartti kokosi hienon voittosuoran suurkilpailuista kruununaan ravikuninkuus. Finlandia-ajossa Raitala sai kutsun italialaisen Zarenne Fasin kyytiin ja ohjasti sen komeaan yllätysvoittoon. 29-vuotias kuski ajaa voitoissa ja palkintorahoissa mitattuna ennätyskautensa, vaikka korona kuritti ohjastajien starttimääriä koko kevään jatkuneen ravitauon ajan.Kokenut ratakettu on tilastojen selvä kakkonen yli 200 voitollaan ja yli 1,2 miljoonan voittosummallaan. Ari Moilanen menestyi varsinkin Markku Niemisen tallin tähtien pääkuskina erityisen hyvin syyskauden suurkilpailuissa.Ylivoimaisen ykkösen takana on tasaista, ja sijat 2-5 voisi oikeastaan jakaa ilman parran pärinää monellakin tavalla. Iikka Nurmonen ei ohjasta aivan niin paljon kuin muut huiput, sillä mies jakaa aikaansa myös valmentamiseen. Aktiivinen ohjastustyyli tuo menestystä hienolla voittoprosentilla, eikä lahtelainen turhaan kumartele kuvia isoissakaan lähdöissä. St. Michel -voitto Next Directionilla oli loistava esimerkki siitä, missä Nurmonen on parhaimmillaan. Hän otti muilta luulot pois jo lähtösuoralla, vaikka ohjissa ei ollut kisan ennakkosuosikki.Hannu Torvisen kauden kohokohta oli kiistatta ravikuningattaren tittelin ajaminen. Parvelan Retun ohjissa hänelle tuli myös liuta arvovoittoja. Torvinen on voittomäärässä ja sisään ajetussa rahassa kolmospaikalla.Antti Teivainen on Ari Moilasen ohella listan toinen pitkän linjan huippuammattilainen, joka ohjasti myös hienon kauden edellisen kesän ja syksyn syöpätaistelunsa jälkeen. Hän ajaa suoraviivaisesti omilla vahvuuksillaan ilman turhia kikkailuja, mikä toimii vuodesta toiseen.