Juhan lahjakkaasta suomenhevosesta on tehty jo parikymmentä myyntitiedustelua – ”Hyvä kaveri, jota ei tee mieli kaupata”

Ravit

Juhan lahjakkaasta suomenhevosesta on tehty jo parikymmentä myyntitiedustelua – ”Hyvä kaveri, jota ei tee miel

Parikymmentä puhelua olen saanut mahdolliseen kaupantekoon liittyen. Niitä on tullut varsinkin huonosti menneiden kilpailujen jälkeen.

Santtu Raitala kyytiin