Ravivihje: Toto5 Mikkeli 6.10.2020

Suosikki: 8 Jetman Luxi on ollut uransa alusta saakka lahjakkaan maineessa, mutta kilpaileminen on ollut hyvin katkonaista. Tämän vuoden kilpailunsa ruuna on juossut Ilkka Föhrin käsistä. Toissa kerralla Jokimaalla rapakelissä ja suoraan tauolta Jetman Luxi oli oikein hyvä 2.-3. ulkoa ja hävisi vain kovalle The Breezelle. Viimeksi Kouvolassa valjakko kiersi alussa pitkään kolmatta rataa ja pääsi pudottamaan johtavan rinnalle vasta 1400 metriä ennen maalia. Jetman Luxi kesti alun lisämetrit kunnialla ja oli hyvä kakkonen. Tässä sakissa se on valmis kääntämään kakkoset voitoksi, jos juoksunkulku luontuu inhimillisesti ulkoradan lähtöpaikalta. Ohjastaja-valmentaja Föhr sanoo tallikommenteissa, että viime treenien perusteella hevonen voi olla nyt hieman parempikin kuin viimeksi.

Haastajat: 9 Jolene on alustavan pelijakauman suosituin. Toissa kerralla Killerillä tamma tarkkaili ylivauhtia vetänyttä kärkikaksikkoa hajuraon päässä, mutta ei hieman yllättäen jaksanut puristaa kärkihevosen ohi lopussa. Viimeksi se sai vetää kävelyä keulassa ja näytti hallitsevan mielin määrin, mutta päästi sittenkin vastustajat tuntumaan lopussa. 1 Bongo ravasi voittojuoksussaan Kuopiossa ison osan matkasta toisella radalla ilman selkää ja puristi lopun parhaiten. Viimeksi Vermossa kovassa porukassa ruuna matkasi 4. sisällä ja kiri loppusuoran hyvin. Sisäradan paikka on oivallinen hevoselle, joka on ravannut kaarteet silmiinpistävän vinossa viime aikoina.

Yllättäjät: 5 Zawar pystyy avaamaan hyvin ja on riviään parempi. Toissa kerralla Kouvolassa se olisi saattanut pärjätä vielä lähtölaukan jälkeenkin, jos ei olisi hypännyt uudelleen 2. ulkoa loppukaarteen alussa. Viimeksi ruuna juoksi 3. sisällä ja jäi ihan ajamattomaksi rintaman taakse, kun pussinsuu pysyi kiinni maaliin saakka. 10 Rainbow Giant teki asiallisen 700 metrin kirin 3. ulkoa viimeksi, mutta hävisi raskaamman juoksun saaneelle Jetman Luxille selityksittä. Viime voittojuoksussaan Rainbow Giant oli paras johtavan takaa maalisuoran mittaisella kirillä, mutta ei ollut merkittävästi erikoisempi kuin esimerkiksi takanaan juossut ja ulkokautta hyvin kirinyt 7 Sweet Control. 3 La Favorite yritti viimeksi Tammaderbyn karsinnassa, mutta laukkasi pahoin lähtöön ja menetti pelin heti. Toissa kerralla Lappeessa tätä kovemmassa sakissa Caakaota ja kumppaneita vastaan tamma oli hyväksyttävä johtavan rinnalta. Ravilla pysyessään La Favorite avaa hyvin ja se voi värittää kiihdytystä.

Juoksunkulku: La Favorite puolustanee keulapaikka Zawaria vastaan. Paikka voi olla tarjolla Jetman Luxille takasuoralla.

Pelijakauma: Melko tasainen lähtö, jossa suosikkimme Jetman Luxi (26%) on alipelattu ja jopa ideavarmakandidaatti. Jos sitä varmistelee, lähtö on pelattava leveästi, sillä parhaat merkit löytyvät yllättäjistä Zawarin (7%) ja La Favoritin (1%) johdolla. Jolenea (34%) ja Rainbow Giantia (11%) on pelattu liikaa.