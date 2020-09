Ravivihje: Toto65 Vermo 9.9.2020

Suosikki: Kolmas kohde on tasainen. 7 The Breeze on esittänyt sellaisia otteita, että mikäli tamman juoksu seiskaradalta onnistuu, pystyy hevonen runttaamaan mukaan voittomatsiin. Uran avausvoiton tamma otti keulasta, ja viimeksi hevonen teki paljon töitä ykkössijansa eteen. Se lähti toisessa kaarteessa kolmannelle ja kiersi pian kuolemanpaikalle, mistä voitto tuli helposti.

Haastajat: 4 Essie Gonzales kiri toissa kerralla hyvin vetämättömästä selästä ja viimeksi tamma oli asiallinen kakkonen keulasta, minne hyvä avaaja tälläkin kertaa havittelee. 5 I Keep My Wordin kunnossa ei ole vikaa, sillä alla on kaksi erittäin hyvää suoritusta kuolemanpaikalta. Samanlaisena tamma ei jää huutosakkiin tälläkään kertaa.

Yllättäjät: 2 Haldiaz voitti Lahdessa 2. ulkoa. Parissa viimeisessä tamma otti lähtölaukan kuten viimeksi Derbyn karsinnassa. Lopulta hevonen jäi lopussa jopa rintaman taakse, eli esitys oli kokonaisuutena varsin hyvä. Tamma olisi kengittä paras, mutta Vermossa se menee ennakkotiedon mukaan kengillä. 3 Adanna on hyvä lähtijä, jolle on tiedossa hyvä juoksu kärkipäässä. Viimeksi tamma oli neljäs johtavan kannasta saamatta lopussa vapaata rataa. Voimia ei vaikuttanut olevan hirveästi varastossa. 8 Callela Edith ei ole niin huono kuin taulu antaa ymmärtää. Toissa kerralla vastassa oli An-Dorra ja viimeksi Tammakriteriumin karsinnassa hevonen kesti johtopaikalta viimeiselle 150 metrille asti. Lähtöpaikka on toki haastava tällä kertaa. 11 Self Taught Beauty voitti Kokemäellä 2. ulkoa. Viimeksi lähtö ei ollut helppo ajaa ohjastajalle, kun matkan aikana oli haastavia tilanteita edessä jatkuvalla syötöllä. Self Taught Beauty ei saanut sataprosenttista mahdollisuutta ja tuli loppua aivan asiallisesti. 6 Love You Desiree voitti Vermossa keulasta, mutta viimeksi tamma ei ollut yhtä hyvä ja putosi 2. sisältä kauas kärjestä. Auton takaa tamma pääsee hyvin matkaan. 9 Bitch Of Spades yllätti Kouvolassa säästöjuoksulla ja kirikin selvään voittoon päästyään loppukurvissa irti. 1 Classic Privameralla jäi viimeksi jossiteltavaa, kun sisäratajuoksulla ei lopussa mahdollisuutta tullut.

Pelijakauma: Moni osanottaja omaa realistisen sauman pärjätä, joten tästä kohteesta on haastavaa selvitä vähin merkein.

Juoksunkulku: Radoilta 3-6 avataan parhaiten. Essie Gonzales torjuu alussa Love You Desireen ja menee keulaan. I Keep My Word jää lopulta kuolemanpaikalle.