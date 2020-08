Kuningatarkilvan ratkaisumatkalla romahtaneen Hetviinan valmentajan katse jo tulevassa – ”Vuosi aikaa pohtia toisenlaisia ajotaktiikoita”

Ravit

Kuningatarkilvan ratkaisumatkalla romahtaneen Hetviinan valmentajan katse jo tulevassa – ”Vuosi aikaa pohtia t

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Jälkikäteen helppo jossitella”





”Ei voi vähätellä”





Muutamien viikkojen huili