”Suolia oli kottikärryllisen verran” – Evartti nousi dramaattisella tavalla leikkauspöydältä kuninkuuskilvan suosikiksi

Ravit

”Suolia oli kottikärryllisen verran” – Evartti nousi dramaattisella tavalla leikkauspöydältä kuninkuuskilvan s

Sanoin, että jos Evartin suolia pitää alkaa leikellä, se saa nukkua pois. En halunnut sen kärsivän enää yhtään.









Pikkujutusta iso harmi





Henki minuuteista kiinni





Kuukausiksi eläinlääkärin talliin

Takaiskuja nuorempanakin





Ahmatti nautiskelee









Johtajan elkeet jo varsana

Tärkein taisto voitettu









Kunkun kavionjäljillä