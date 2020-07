Ravit

Ravivihje: Kunkkarit kuningatarkilpailu Seinäjoki 1.-2.8.2020

Kuninkuusravien molempiin pääkilpailuihin voi pelata Veikkauksen toto-osiossa voittajaa, kaksaria, troikkaa ja päivän duoa lauantaina ravattaviin 2100 metrin avausmatkoihin asti. Peliaika päättyy lauantaina klo 16.30. Kohteet löytyvät sunnuntain puolelta kohdasta "Kunkkarit".Voittajavedon puolella tarjolla on päivän trio, jossa veikataan kunkin osamatkan voittajaa sekä superkaksari. Siinä pitää tietää kaksi parasta oikeassa järjestyksessä. Kyseisiä pelimuotoja voi pelata avausmatkoihin asti.Voittajaa voi veikata myös pitkävedon puolella, sen peliaika päättyy lauantaina klo 14.00.Ravikuninkaaksi ja -kuningattareksi selviää hevonen, joka juoksee kaikki kolme osamatkaa nopeimmassa yhteisajassa. 1609 ja 3100 metrin lähdöt ovat ohjelmassa sunnuntaina.on aina tiedetty lahjakkaaksi menijäksi ja nyt palaset ovat todella loksahtaneet kohdalleen. Aiemmin enemmän tai vähemmän raviongelmista kärsinyt tamma on ravannut jo pidemmän aikaa huomattavasti aiempaa paremmin ja tasapainoisemmin. Se on näkynyt suoraan kohentuneina otteina ja Antti Tupamäen suojatti on pitänyt kilpasiskojaan vahvassa talutusnuorassa. Hetviina on voittanut viimeisestä kahdeksasta juoksemastaan tammalähdöstä kuusi kertaa ja ollut kahdesti toinen.Tämän kauden ainoa heikompi sijoitus tuli Suur-Hollolan finaalista, mutta siinä Hetviinalle jäi pussiinjäämisen myötä runsaasti jossiteltavaa. Sitä on jäänyt myös kahdella aiemmalla yrityksellä kuningatarkilpailussa. Rovaniemellä tamma joutui jättämään leikin kesken kavio-ongelmien takia jo ensimmäisen matkan jälkeen ja Lahdessa tuli päätösmatkalla harmittava laukka, johon paloi todennäköisesti sijoitus kokonaiskilpailun kolmen parhaan joukossa.Nyt Hetviinalla on loistosauma revanssiin ja se on iso suosikki uudeksi ravikuningattareksi. Tosin täysin varauksetonta luottoa tamma ei saa, sillä muistissa ovat yhä vanhat ongelmat, jotka voivat alkaa näkymään 6809 metrin uurastuksessa.omaa kaikki ominaisuudet mitä näin kovassa kisassa vaaditaan. Se on terveen oloinen, nopea ja jaksava sekä erittäin suoritus- ja ravivarma. Olavi Oja-Nisulan taktiikka lienee edellisvuosien tapaan ajaa säästöliekillä kaksi ensimmäistä matkaa ja raapaista kengät pois kolmelle tonnille, jolla Sävel-Taika on vahvimmillaan. Taktiikka palkittiin Rovaniemellä ja Lahdessa kokonaiskilpailun kakkossijalla.Avausmatkalle osui ysirata, joka oli varmasti taustajoukoille kovasti mieleen. Mailin piippuhyllyn paikasta ei liikaa kannata olla huolissaan, sillä pikamatkalla ei ole juuri isoja eroja tullut. Sävel-Taika on Hetviinan kovin haastaja ja kaiken mennessä putkeen seppelekin on täysin mahdollinen.on itse itsensä pahin vastustaja. Nimensä mukaisesti tulisieluisesti kilpailutilanteessa käyttäytyvä tamma ei häviä kykyjensä puolesta yhdellekään kilpasiskolle, mutta on valitettavan todennäköistä, että jollain matkalla se pilaa pelinsä laukkaan.Liisan Tulilintu on malttanut ravata tämän kauden neljässä startissa yhden kerran, ja tuon kisan Harri Kotilaisen suojatti tietysti voitti. Liisan Tulilintu onkin ainoa tamma sitten viime lokakuun, jolle ravia polkenut Hetviina on hävinnyt samalta viivalta lähdettyään. Takarivin lähtöpaikat kahdelle ensimmäiselle matkalle luulisi olevan etu, sillä ravilla pysyminen on sieltä todennäköisempää kuin eturivistä.omaa katraasta eniten kokemusta kuningatarkilpailusta, sillä se valmistautuu jo viidennen kerran seppelejahtiin. Kokonaiskisan sijoitukset 4-4-3-3 kertovat tamman hyvyydestä ja suoritusvarmuudesta. Lahdessa ja Rovaniemellä Virin Camilla on johtanut kisaa kahden ensimmäisen osakilpailun jälkeen, mutta päätösmatkalla on ollut huonoa tuuria juoksunkuluissa.Reino Miettinen on osannut ajoittaa suojatilleen kuntohuipun juuri kuningatarkilpailuun, ja tuskin tämäkään vuosi tekee poikkeusta. Virin Camilla oli Mikkelissä kesän aiempia kisoja parempi kestäessään 19,5-avauksen jälkeen keulasta toiseksi. Hannu Torvisen ajokilla kävi loistotuurit lähtöratalotossa, kun se sai avausmatkoille paikat 5 ja 4. Virin Camilla keikkuu nytkin kokonaiskilpailussa kärkipäässä ja starttiraketti on todennäköinen voittaja mailin matkalle.ehti jo kertaalleen lopettaa loukkaantumisen vuoksi kilpauransa, mutta ei jäänyt kantavaksi ja toissa vuonna Rovaniemellä ravikuningattareksi seppelöity 14-vuotias veteraani palasi kesällä kaviourille. Kolmen ensimmäisen startin perusteella vaikutti, että kilpailuhuumori olisi jo lopussa, kunnes tärähti juuri oikeaan aikaan. Mikkelin perinteisessä Tammatähdessä Fransista kantavana oleva Akaasia kiri johtavan takaa yllätysvoittoon ja lunasti paikan kotiradan kuningatarkisaan.Ihan niin letkeältä meno ei enää näytä kuin nuorempana, mutta Markku Hietasen ajokilla on kuitenkin niin kova perusluokka ja näyttöjä kuningatarkilpailusta, ettei kokonaiskilpailussa kolmen joukkoon sijoittuminenkaan saa tulla liian isona yllätyksenä. Ainakin maililla ykkösradan saanut Akaasia on kärkihevosia.kauden voitot ovat peräisin Halsualta ja Suonenjoelta. Vaikka ne tulivat "vain" kesäradoilta, niin molemmilla kerroilla tamma esitti terävän loppuvedon. Mikkelissä kiritilat eivät auenneet koskaan ja Tuomas Pakkasen ajokki tuli kenties voittovoimat tallella Akaasian takana pussissa maaliin.Iän myötä huomattavasti varmistunut Vilma Lyydia on tuulennopea ja kyvyistä kertoo olennaisen uran 33 voittoa. Sellaista määrää ei oteta sattumalta. Tamma on osallistunut kaksi kertaa kuningatarkisaan, eikä ole onnistunut, mutta nykyvireessään kokonaiskilpailun himmeämmät mitalisijat eivät ole mahdottomuuksia.nousi viime vuonna ryminällä tammahuipulle ja oli kuningatarkisassa hienosti kolmas. Tällä kaudella Kimmo Määttäsen ajokki on päässyt starttaamaan neljä kertaa. Rääkkylän tamma oli niissä asiallinen, mutta aivan paras loistokkuus otteista puuttui. Nyt sen vire on arvoitus, sillä Piskon Pouta joutui jäämään Mikkelistä pois ja starttiväliä on kertynyt.on katraan kokeneimpia kuningatarkisakävijöitä kolmella aiemmalla osallistumisellaan. Paras saavutus on toistaiseksi ollut kokonaiskisan kolmossija Rovaniemeltä, jossa tamma voitti mailin matkan. Seuraavaa ykkössijaa pitikin odotella aina tämän vuoden Suur-Hollola sunnuntaille asti, jolloin Ryti-Tyttö voitti avoimen tammalähdön. Tosin siinä ihan parhaimmat puuttuivat viivalta. Mikkelissä se otti alussa pahan lähtölaukan kulkien sen jälkeen lupaavasti eli kunto on viriämässä huippuunsa juuri oikeaan aikaan.Kuningatarkilvassa on mukana neljä ensikertalaista. Niiden menestyminen olisi iso yllätys.on tehnyt ison kehitysloikan tälle kaudelle ja se on saanut selvästi sitkeyttä lisää otteisiinsa. Lähinnä Porissa kilpaillut pikkutamma on tehnyt mainiot esitykset tuoreimpiin startteihin, viimeksi se jopa sivusi voimassa olevaa SE-tulosta. Tuomo Ojanperä yrittää taatusti tarjota mahdollisimman tarkat reissut, mutta on silti iso kysymysmerkki miten Aurotar suorittaa päätösmatkan.on edellisen tavoin ottanut ison kehitysaskeleen. Tamma oli Hetviinan jälkeen Härmän Nordic Queenissa toinen ja se toi paikan kuningatarkilpailuun. Santtu Raitalan ajokki juoksi pari viikkoa sitten ensimmäistä kertaa 3100 metrin matkalla ollen varsin tasainen neljäs. Ensi vuonna porukan nuorimmalta menijältä voitaneen odottaa jo enemmän.meni jo viime kaudella 22-alkuisen tuloksen, joten täysin puskista sen nousu kuningatarkisatasolle ei tullut. Jussi Suomiselle keväällä siirtynyt sukutamma sai Vermon maratonilla vetää keulassa hiljaa ja piti kovassa lopetuksessa Sävel-Taikan takanaan. Taktiikka lienee ajaa vain ravilla ensimmäistä matkaa ja yrittää sitten ohitella väsyneimpiä päätösmatkan raastavalla viimeisellä kierroksella.valittiin viimeisenä kisaan mukaan. Paikan toi viime startti Vermon maratonilla, jossa se oli Hetviinan takana selkeästi toinen. Hannu Hietasen ajokki on tasainen puurtaja ja ravivarmuudellaan tuskin jää kisassa viimeiseksi.Pelimuodoksi valikoituu Päivän Trio, jossa pitää veikata kunkin osamatkan voittajaa. Historia on osoittanut, että varsinkin tammojen puolella voimia yritetään säästellä vielä maililla ja matkavauhti on usein ollut maltillista.Hetviina kerää todennäköisesti paljon peliä, mutta Antti Tupamäellä tuskin on syytä lähteä revittelemään ja kuluttamaan suursuosikin voimia ennen raastavaa päätösmatkaa.Virin Camilla on hyvin todennäköinen keulahevonen ja ajatuksena on, että se vetää lähdöstä maaliin. Päätösmatkalla luotetaan Hetviinaan ja Sävel-Taikaan.1. osamatka / 2. osamatka / 3. osamatka.Hetviina / Virin Camilla / Hetviina, Sävel-Taika panos 15 euroaLiisan Tulilintu / Virin Camilla / Hetviina, Sävel-Taika 6 euroaVirin Camilla / Virin Camilla / Hetviina, Sävel-Taika 3 euroaSävel-Taika / Virin Camilla / Hetviina, Sävel-Taika 2 euroaVilma Lyydia / Virin Camilla / Hetviina, Sävel-Taika 2 euroaPelisuosituksen kokonaishinta 56 euroa.