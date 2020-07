Ravit

Näiltä lähtöradoilta Suur-Hollola –finaaliin

Elian Web valitsi ensimmäisenä lähtöradan yksi ja Hotshot Luca toisena lähtöradan kaksi. Molemmat varsin odotettuja valintoja.Tämän jälkeen tuli yllätyksiä, kun Better Boss valitsi kolmantena ysiradan ja Willow Pride neljäntenä kymppikaistan. Näin lähtöratojen valintatilaisuuden voittajat One Direction ja Big Headache pääsi normaalina myöhemmin valitsemaan huippuradat kolme ja neljä.120 000 euron ykköspalkinnon Suur-Hollola finaali ajetaan sunnuntaina 5. heinäkuuta.1. Elian Web2. Hotshot Luca3. One Direction4. Big Headache5. Le Gros Bill6. Zeus Kemp7. Sahara Sandstorm8. Majestic Man9. Better Boss10. Willow Pride11. Fast Time12. Cameron Evo