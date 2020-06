Suomen ykkösravuri revanssimielellä Oslon suurkilpailuun Elitloppet-pettymyksen jälkeen – ”Emme jääneet jossittelemaan”

Ravit

Suomen ykkösravuri revanssimielellä Oslon suurkilpailuun Elitloppet-pettymyksen jälkeen – ”Emme jääneet jossit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Revanssimielellä Osloon

Vixus vastaan Norja

Lewis Ale viisivuotislähdössä