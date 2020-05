Ravit

Nyt jos koskaan on sinivalkoisen voiton aika – suomalaistähdelle tarjolla jättipotti Elitloppetissa!

on ollut Suomessa täysin poikkeuksellinen myös raviurheilulle. Kilpailutoiminta lakkasi kaviourilla tyystin ihmisurheilun tavoin maaliskuussa.Suomessa seurattiin kahden kuukauden ajan kateellisina, ellei peräti katkerina, kuinka länsinaapurissa on päästelty taukoamatta 2–3 ravit joka päivä.Muutamat suomalaisammattilaiset eivät jääneet keväällä toimettomiksi, vaan siirsivät kilpakalustonsa Ruotsiin isojen palkintojen ääreen.Suomen ravit pääsevät kunnolla vauhtiin taas kesäkuun 1. päivänä. Toukokuun kahdelle viimeiselle viikolle tuli sitä ennen mahdollisuus järjestää kuudet ravit harjoittelustatuksella.Ennen kuin ammattilaisten ja harrastajien pitkä piina päättyy ensi maanantaina Kuopio Stakes -raveissa, Tukholmassa järjestetään tänä viikonloppuna Pohjoismaiden suurin hevoskilpailu Elitloppet.Vaikka Elitloppet on monista maista ravifaneja vetävä massiivinen yleisötapahtuma, se päätettiin ajaa poikkeuskeväänä ilman katsojien läsnäoloakin. Pääkisan 280 000 euron jättipalkintoon ei ole kajottu.Nyt jos koskaan olisi sinivalkoisen voiton aika.Ei pelkästään sen takia, että posket ovat punoittaneet täällä kateudesta ruotsalaisia kohtaan koko kevään, vaan myös siksi, että mukana on peräti kaksi varteenotettavaa suomalaiskilpailijaa Elian Web ja Chief Orlando.on järjestetty vuodesta 1952 lähtien, mutta yksikään suomalainen ravuri ei ole onnistunut sitä vielä voittamaan.Ruotsin raviraamattu Travronden nosti alkuviikolla Katja Melkon https://www.is.fi/haku/?query=katja+melkon tallin Elian Webin tämän vuoden kisassa jopa suurimmaksi suosikiksi.Kahdeksanvuotias ”Eetu” osallistui Elitloppetiin jo kolme vuotta sitten, muttei selvinnyt karsintalähdöstä finaaliin.

