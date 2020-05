Ravit

Ravikuohujen keskipisteessä nyt kuninkuusravitittelit – kilpailijat puoltavat, Seinäjoella ei innostuta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kolmas myrsky





Ravi-ihmiset takajaloilla





Kiirettä pitää

Radalla ei innostuta





Turnajaisissa sama palkintopotti