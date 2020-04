Tuomas Korvenojan mielestä ravitauko on virhe: ”Olkapäitä nostelemalla ei voida jatkaa” – näin hän kommentoi tähtihevosensa lähtöä tallista

Ravit

Tuomas Korvenojan mielestä ravitauko on virhe: ”Olkapäitä nostelemalla ei voida jatkaa” – näin hän kommentoi t

Missä Korvenoja?





Tätä menoa raviurheilu kuolee Suomessa, mutta Ruotsissa on mahdollisuus pysyä hengissä.

Lasti Julmyraan





”Olisi pitänyt jatkaa”

Tähti jätti tallin