Hippoksen pomolta toiveikas arvio hevosväelle: ”Pidän ravien alkamista 14.5. todennäköisimpänä vaihtoehtona”

Suurkilpailut myllerryksessä

Hallitus tuli apuun





Selvityksessä on sekin, voiko rahoja käyttää esimerkiksi ensi vuoden palkintoihin.

Palkintokakusta siivu ensi vuoteen?





Yli 10 miljoonaa raviradoille