Ravit

Tähtiravuri Massin kausi vihdoin alkuun pääsiäisenä – missasi yllättäen kevään pääkisan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Ajo-ohjeista vain harmia

En kyllä yleensä tykkää antaa kenellekään ajo-ohjeita, koska juoksu menee kuitenkin aina päinvastoin.

Suunnitelma uusiksi





Janne Korpi taas kuvioissa

Kulut rullaavat