Verenhimoinen karhu hyökkäsi hevosten kimppuun Vihdissä – vastaan taistelleet tarhakaverit selvisivät raatelusta voittajiksi

Ravit

Verenhimoinen karhu hyökkäsi hevosten kimppuun Vihdissä – vastaan taistelleet tarhakaverit selvisivät raatelus

Pyrki selkään





Ajettiin käpälämäkeen

Karmiva loman alku

Sanoin Mikalle, että hevonen kannattaa laittaa huilille, koska se teki ensimmäisen huonon juoksunsa. Ja sitten se joutui heti seuraavana yönä karhun kynsiin.

Traumojen sijaan voittoja





Tosi Voima jälleen voittoon





Voittoputki komeaksi