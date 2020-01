Ravit

Eläinlääkäri ehti jo lausua musertavan arvion – sisukas turkulaishevonen ponnisti huimaksi voittorohmuksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Monipuolista kuntoutusta





Talliporukalle palkinto





Koivusen talli dominoi





Raitala syrjäytti Forssin