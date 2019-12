Ravit

Sairastuminen vei Tiinalta ammatin, muttei rakasta harrastusta – ”Päivieni ilo, pelastaja”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sattuman kauppa





Yli satasen hevonen





Lumitreeni muutti kaiken

Eihän mitään tällaista ole voinut odottaa. Tavoitteenamme oli päästä joskus edes paikallisraveihin kilpailemaan.





Unelma ovella

Päivä kerrallaan