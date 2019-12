Ravit

Putsaako Antti Ojanperän talli taas Oulun palkintopöydän? ”On koetettu vähän satsatakin”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikeudet voitettu





12000 euron potti alussa





Suomenhevoset haastajina

Talvirata toiveissa





”Yllättävän korkealla”