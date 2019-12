Ravit

Olosuhteet suuressa roolissa Kuuman Keskiviikon ison rahan jahdissa: ”Kun ei ole sitä kristallipalloa”

Joulukuun vaihteleva sää tuo lisämausteen Vermon illan Toto64-pelin 236 572 euron lisärahan tavoitteluun.IS Ravit tavoitti Vermon ratamestari Juha Keskimaunun aamulla. Mies on yleensä työn touhussa tähän aikaan ravipäivänä, mutta tällä kertaa ja juuri nyt radalla ei miestä tarvita.– Rata on vielä jäässä, eikä sille tällä hetkellä voi tehdä ihmeitä. Seurataan sivusta, että sulaako se ja kuinka paljon ja hyökätään sitten tilanteen mukaan sinne toimimaan. Tämähän on normaali Suomen joulukuun sää, eikä sinänsä mitään ihmeellistä, mutta kun ei ole kristallipalloa, niin en pysty vielä tässä aamulla sanomaan, että minkälainen se rata lopulta on, Keskimaunu pyörittelee.Maan ykkösradan miehellä on käytössä runsaasti kalustoa ja mahdollisuus ajaa rataan tarvittaessa uusi pinta ja mies lupailee, että tuskin illalla nähdään sentään mitään ihan katastrofiolosuhteita.– Uskon ja toivon, että mitään ihan toivottomia olosuhteita ei ole luvassa radan suhteen, mutta tietysti sillekin pitää jättää pieni prosentti. Tämän hetken arvion mukaan oletan, että se menee jonkin verran raskaaksi ja likaiseksi, mutta luultavasti puhutaan korkeintaan sekunnista puolestatoista. Tasapuolisena sen pitäisi pysyä kaikkien kaistojen suhteen. Painotan kuitenkin tällä kertaa, että nyt kyse on puhtaasti arvioista ja yhtä lailla baana voi olla yllättävän hyväkin, kuin sitten huonompi.– Onhan tässä nyt sekin puoli, että huomennakin on täällä ravit ja pitää ajatella vähän niitäkin.Kenkäpakko on ollut voimassa nyt pari viikkoa ja pelaajat ovat päässeet arvailemasta, että menevätkö hevoset kengillä vai ilman. Sen tilalle on tullut murrosvaiheen arvailu siitä, että onko hokkikenkä haitta ja juostaanko niillä silti. Keskimaunun mukaan oletus on, että pieni hokki on illalla nimenomaan eduksi.– Tallialue on ainakin vielä ihan peilijäässä, joten siellä melkeinpä on oltava hokit, mutta sekin saattaa muuttua. Jos tuo rata nyt käyttäytyy kuten kuvittelen, niin pieni hokki on varmasti hyvä olla sielläkin. Pitkästä hokista sitten taas toisaalta alkaa olla jo haittaa. Kyllähän nuo valmentajat osaavat yleensä valita sen parhaan balanssin kun näkevät radan, mutta tietysti siinä on se pieni ryhmä valmentajia, joilla ei ole mahdollisuutta vaihtaa enää paikan päällä.– Virallinen ilmoitukseni oli, että ainakin pieni hokki on hyvä olla ja siitä lähdetään liikkeelle. En voi mennä lupaamaan, että kesäkenkä on paras ratkaisu, kun se on sitten isompi murhe monelle, jos ei se olekaan mahdollinen balanssi. Illalla sen tietää vasta varmaksi, joten onhan se etu heille, jotka voivat sen ratkaisun tehdä vasta paikan päällä ja siellä se olisi parasta tehdä tilanteen mukaan, Keskimaunu kommentoi.Joka tapauksessa totoajien kannattaa tänään käyttää pieni hetki ylimääräistä aikaa siihenkin, että ovatko mahdolliset raskaat olosuhteet jollekin hevoselle erityinen haitta.