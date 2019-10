Raju pettymys EM-raveissa ei hiljentänyt tähden omistajaa: ”Mennään kauppatorille jalkapuuhun, käännän toisenkin poskeni”

Ravit

Raju pettymys EM-raveissa ei hiljentänyt tähden omistajaa: ”Mennään kauppatorille jalkapuuhun, käännän toisenk

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kakkaläjä paljasti





”Selvisimme säikähdyksellä”





Anteeksipyyntö yleisölle





Kilpailukalenteri uusiksi