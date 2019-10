Ravit

Talviruunan kulta-aika taas ovella – valmentaja kertoo uunituoreet vinkit kärryiltä

Uskomattoman nousun toissa talvena tehnyt Tee Wee Paroni on odottanut vesi kielellä viileitä ilmoja. Se on valmis iskemään Vermon raveissa keskiviikkona.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Taktiikka punottu

Vesikeli pelkona





Vinkit kärryiltä