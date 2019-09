Ravit

Huipputallin pakassa kolme ässää tammakilpaan – ”Jokaisella mahdollisuudet pärjätä”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Varustekikka pieleen





Karsinnassa ylivireä

Tammakilpaan tähdätty





Lapin tamma venyy