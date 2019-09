Ravit

Lyödäänkö tätä rajua raviennätystä ikinä? Luvassa yllätyspalkinto Vermon sheriffiltä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Täydellä tankilla





Selvä suosikki





Uusi harrastus





Köpä ehkä luuli, että sitä ruvettiin taas viimeistelemään kilpailuihin.

Pikku-Sheriffi tulossa