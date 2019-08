Ravit

Valmentaja pääsi omapäisen hevosen korvien väliin – nousi puskista Derby-suosikkien joukkoon

Kanuunajuoksusta toipilaslomalle

Näytti siltä, ettei ruuna ehkä ehtisikään koko Derbyyn. Olimme välillä jo heittämässä pyyhettä kehään.





Raakile tullessaan

Rytminvaihtokyky hurmaa