Ravit

Tuulennopea Hiioppi hamuaa voittamattoman Landen Paukun päänahkaa – "Kyllä se vastuksen antaa"

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viisivuotiaat suomenhevoset iskevät lauantain Jyväskylässä yhteen, kun Derbyn voittaja ratkaistaan Killerin raviradalla. Ensimmäisenä maalilinjan ylittävä valjakko tienaa 45000 euron ykköspalkinnon.Suosikki Landen Paukun saldo on huima: yksitoista starttia ja yhtä monta voittoa. Ori on ansaitusti lähtönsä suosikki, mutta ykköshaastaja Hiioppi pyrkii lyömään sen suoraviivaisella taktiikalla.Hiioppi muutti keskikesällä Jämsäänvalmennukseen, ja kaksikon välinen yhteistyö on alkanut hienosti. Ensimmäinen startti koitti kolme viikkoa sitten Lahdessa Pikkukunkussa, missä Hiioppi kiri takapareista kolmanneksi Landen Paukun ja Vixelin takana.- Hiioppi tuli minun talliini heinäkuun alkupäivinä. Kotona ori on laiska treenaaja eikä hevosesta saanut harjoitusten perusteella selvää kuvaa, mutta hyvät ohjat sillä oli kuten näin hyvän statistiikan omaavilla hevosilla yleensä on. Ennen Lahtea ajettiin Tampereella yksi 35-vauhtinen hiitti eli kaiken kaikkiaan valmistautumisajot olivat hyvin maltillisia, Vuorisalo kertoi.Hiioppi starttasi viikko sitten Derby-karintaansa suosikkina ja hoiti leiviskänsä tyylikkäästiajamana.- Lahden startista hevonen meni eteenpäin ja voitti Jyväskylässä helposti tehden lopussa eroa muihin. Se oli positiivista, kun ottaa huomioon, että Hiioppi on laiska menemään ja parhaimmillaan vastustajan ollessa rinnalla. Silloin hevonen saa vastata sille. On vaikea sanoa paljonko voimia jäi sisälle, mutta ei ohjastaja ahdistanut hevosta lopussa.Myös Torvinen on ollut tyytyväinenjaomistaman Hiiopin otteisiin.- Starteista on jäänyt hyvä fiilis. Lahdessa ori oli tosi hyvä ja paransi Jyväskylään, kuten etukäteen ajattelimmekin.Hiioppi on mennyt alusta asti kovaa. Osa varsoista saattaa juosta liian kovaa liian aikaisin ja ikään kuin ylittää itsensä, mikä ei ole hyvä juttu pitemmän päälle. Myöskään loukkaantumiset eivät ole koskaan positiviinen asia.Hyvät hevoset menevät reipasvauhtisista ajoista eteenpäin ja parantavat haasteiden koventuessa.- Hevosella ei tietääkseni ollut loukkaantumisia uran aikana. Ori rupesi nelivuotiaana ottamaan äkkiä vauhtia ja meni kovaa eli se on ollut lahjakas alusta alkaen. Hiioppi ei kuitenkaan ylittänyt itseään, vaikka on kovapäinen kilpailija luonteeltaan, Vuorisalo näki.Hiioppi on niin nopea avaaja, että se mitä todennäköisimmin saa pidettyä lauantaina sisäradalta johtopaikan nimissään. Tämän jälkeen keulajuoksu on luultavasti edessä.- Hiioppi on aika nopea, eli luulen sen pääsevän aika lähelle keulapäätä. Ori on tosi hyvä ja riski hevonen menemään, eli kyllä se tässä lähdössä jonkinlaisen vastuksen antaa. Kuski saa päättää taktiikan, Vuorisalo mietti.Myös Torvinen näki keulajuoksun taktisesti selvimpänä ratkaisuna.- Keulasta olisi yksinkertaisinta ajaa, jos alussa ei tule epäselvyyksiä ja hevonen muutenkin kiihdyttää normaalisti matkaan. Keulapaikalta olisi vähiten muuttujia juoksun aikana ja sen verran pitää omaan hevoseen luottaa, että odottaa sen olevan veturin tontilta kolmen joukossa.Landen Paukun lyöminen ei ohjastajan mukaan ole helppo tehtävä, muttei myöskään mahdoton.- En olisi ollut yllättynyt vaikka Hiioppi ja Vixeli olisivat Lahdessa olleet Landen Paukun edellä, jos lähtöpaikat olisivat olleet toisin päin. Toki Landen Paukku voi parantaa selvästikin finaaliin, mutta minusta tuntuu ettei me hirveän kaukana olla siitä tällä hetkellä. Vuosi sitten ero oli selvempi kuin nyt.Hiiopille tehtiin karsintalähtöön pieniä viilauksia, jotka osuivat Torvisen mukaan kohdilleen. Finaaliin ei muutoksia tehdä.- Mitään maata mullistavaa ei ennen viime kisa tehty. Kengitystä hieman muutettiin ja päävehkeisiin laitettiin sisäpuolelle lappua, mistä oli apua, Torvinen kertoi.- Korvat auki ajetaan, kun niitä voi olla vaikea saada auki lähdön aikana, jos korvat laitetaan ennen lähtöä kiinni, Vuorisalo näki.