Marrakesh hakee revanssia Derbyssä – ”Ei vielä laiskistumisen pelkoa”

Kun 4-vuotiaiden lämminveristen Derbystä - Suomen tai Ruotsin - puhutaan,nimi nousee lähes aina esiin.Tämäkään vuosi ei tee poikkeusta. Yksi keskiviikkona Vermossa ravattavien Suomen karsintalähtöjen kuumin nimi on Nurmoksen tallilta Ruotsista alkuviikolla Suomeen matkustanut Marrakesh.Hyvin harkitusti kilpailutettu hevonen starttasi viime syksynä suosikkina ikäluokkansa suurimmassa 3-vuotiskisassa Kriteriumissa, mutta koki siinä kauden ainoan tappionsa.Ori joutui tyytymään Tampereella nelossijaan, kun Lewis Ale vei potin.Vahvan Marrakeshin taipuminen oli ainakin pelaajille pettymys, mutta valmentaja ei ollut ihan samoilla linjoilla.– En sanoisi niin, että Marrakesh olisi ollut pettymys Kriteriumissa. Se sai raskaan juoksun, ja samassa ikäluokassa on muitakin hyviä hevosia, Nurmos painottaa.Olisi Kriteriumissa käynyt kuinka tahansa, Marrakeshin debyyttikauden oli Nurmoksen mukaan tarkoitus päättyä siihen.Kuudesti kilpailleen lupauksen tauko venyi yli yhdeksään kuukauteen. Pitkä paussi ei johtunut ongelmista vaan kuului erittäin määrätietoisesti ja huolellisesti huippulähtöihin hevosiaan matsaavan huipputreenarin suunnitelmiin.Vaikka Marrakesh jäi kauden avausjuoksussaan toiseksi, sen esitys oli mitä mainioin.Ori hävisi vain italialaisenhurjaan kalustoon kuuluvalle Zanzibar Wise Asille, joka sai kaksikosta helpomman reissun keulapaikalla.Marrakesh kiertyi 2600 metrin matkalla voittajan kupeelle 1,5 kierrosta ennen maalia. Nurmos piti näkemästään.– Marrakesh oli tosi hyvä. Se tuli Eskilstunan starttiin pitkältä tauolta ja sai raskaamman juoksun kuin voittaja, jonka aika oli 4-vuotiaiden tammojen uusi Ruotsin ennätys. Kaiken lisäksi Marrakesh saapui maaliin korvat kiinni, joten sen ei tarvinnut laittaa ihan kaikkea peliin.Zanzibar Wise Asin voittotulos oli 13,3a, josta Marrakesh jäi kolme kymmenystä. Derby-matkan Suomen ennätys on superhevosen Brad de Veluwen seitsemän vuotta sitten Derbyn karsintalähdössä ravaama 13,1a.Nurmoksen valmentaman Hachiko de Veluwen voittoaika viime vuoden loppukilpailussa oli 13,3a. Kaikkiaan Suuren Suomalaisen Derbyn voitto on mennyt Kemissä syntyneen tähtitreenarin talliin viisi kertaa.Ruotsin vastaavassa kilpailussa Nurmoksen hevoset ovat juhlineet kolmesti.Vaikka aihetta olisi, jalkansa maassa kaikkialla muualla paitsi Prix d’Ameriquen voittajaseremonioissa Pariisissa pitävä valmentaja ei suitsuttele varmoja voittoja etukäteen.– Marrakeshillä on ilman muuta kykyjä voittaa Derby, mutta mitään varmaa ei voi luvata. Ensimmäinen tavoite on päästä loppukilpailuun.– Koska Derbyssä on mukana useita hyviä hevosia, ja jotkut 4-vuotiaat voivat kehittyä yllättävän paljon jopa vielä karsinnan ja finaalin välissäkin, se on vaikeammin arvioitava kilpailu kuin esimerkiksi aikuisten huippulähdöt.Nurmos sanoo, että sillä on myös iso merkitys, kykeneekö valmentaja ajoittamaan hevosensa kunnon huippuunsa h-hetkelle.Hän lisää vielä, että lähtöpaikat ja juoksunkulut vaikuttavat luonnollisesti paljon Derbyssäkin.– Näiden kaikkien asioiden spekulointi on hyvin mielenkiintoista ja se kuuluu tähän lajiin, Nurmos korostaa.Treenari kehuu Marrakeshin terveyttä ja viime viikkojen treeniotteita. Hän ei lupaa, mutta olettaa, että Marraskesh on vahvistunut ja kehittynyt muutenkin viime kaudesta.– Yleensä hevoset menevät eteenpäin tässä iässä. Kun niille sitten tulee enemmän ikää, ne voivat ruveta saamaan positiivisten seikkojen ohella myös negatiivisia piirteitä.– Hevoset rupeavat vanhempina esimerkiksi laiskistumaan ihan kuten ihmisetkin, mutta vasta seitsemästi kilpailleella Marrakeshillä tuskin on vielä sitä pelkoa, Nurmos naurahtaa.