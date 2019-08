Loviisalaismies uskoi ravikuninkaaseen ja voitti yli 300 000 euroa – paljasti vaimonsa yllättävän toiveen jättivoiton jälkeen

Ravit

Loviisalaismies uskoi ravikuninkaaseen ja voitti yli 300 000 euroa – paljasti vaimonsa yllättävän toiveen jätt

Telkkari meinasi sammua

Vaimon toive yllätti





Loviisalaisen yrittäjän viikonlopun kuviot menivät onnellisella tavalla uusiksi.Syynä oli satumaisen suuri ravivoitto. Jättipotti sai hänet lopulta kaasuttelemaan Lahden kolmipäiväisiin kuninkuusraveihin viimeisenä kilpailupäivänä sunnuntaina.Siihen asti mies oli seurannut raveja kaikessa rauhassa kotisohvaltaan.Ravipelaajaa houkutti päästä kannustamaan ja rapsuttelemaan kuninkuuskilpailuun osallistunutta Tähen Toivomusta.Hänen 338 000 euron jättipottinsa kulminoitui Pauli Raivion https://www.is.fi/haku/?query=pauli+raivion tallin tähtiravuriin, joka seppelöitiinkin kuninkuusravien lopussa hevosvaltakunnan uudeksi kuninkaaksi.Tähen Toivomus oli lauantain Toto75-pelissä loviisalaismiehen 180 euroa maksaneen totopelin ainoa varma.– Olin seurannut hevosta kesällä, ja se vaikutti vasta kolmossuosikiksi pelattuna erinomaiselta varmalta, voittaja kertoo IS Raveille.– Koska kommentit Tähen Toivomuksesta olivat positiiviset, ja valmentaja Pauli Raivio ja ohjastaja Henri Bollström https://www.is.fi/haku/?query=henri+bollstrom vaikuttavat oikein miellyttäviltä persoonilta, pidin oritta jonkinlaisena suosikkihevosenani. Tosin tunteiden perusteella ei pitäisi juuri hevosia pelata.Lauantain ravipotti oli tämän vuoden suurin Suomen raveissa.Ykkössijalle kirineen Hankasalmen hirmun lisäksi muihinkin kuuteen kohteeseen tuli loviisalaiselle sopivat voittajat. Lauantairavien ainoa täysosuma löytyi hänen pelitositteessaan.Viidennen kohteen suuryllättäjän Sävel-Taian voitto nosti rivin arvon jo 11 000 euroon.– Siinä vaiheessa jännitys kohosi niin, että meinaisin laittaa telkkarini kiinni.– Kyllähän sitä tuli vähän hypittyä ja huudettua, kun voittoni suuruus selvisi, peluri myöntää.Kuninkuusravien Toto75-pelissä oli 300 000 euron takuupotti. Se laukesi, koska voittorivejä löytyi vain yksi.Ilman takuuta loviisalaisen voittosumma olisi ollut lähes puolet pienempi.Yrittäjä sai tuuletella kotonaan yksin, sillä hänen vaimonsa oli kyläilemässä. Kun elämänkumppani kuuli jättipotista, hän ei alkanut vaatia mieheltään minkkiturkkia tai timantteja.– Vaimo sanoi haluavansa uuden hammasharjan – jonkinlaisen älyhammasharjan. Taisi hän toivoa uutta kännykkää ja läppäriäkin, voittaja myhäilee.Vielä pariskunta ei ole ehtinyt kauppareissulle.– Vaimo on töissä, mutta minulla alkoi kesäloma. Loma oli sovittu jo ennen voittoa, sillä eräs urakkamme ehti tulla valmiiksi ennen viikonloppua.Suurvoittaja suunnitteli menevänsä maanantai-iltana Loviisan raveihin.– Voisi kyllä olla viisaampi jättää menemättä, hän naurahtaa.

Kuinka itse aiot käyttää rahojasi? Meinaatko tuplata panoksesi?

Menestystä omistajanakin





– Sekin vähän houkuttelisi, mutta ehkä pitää pohtia varmempia sijoituksia, nelisenkymmentä vuotta raveja seurannut ja pelannut mies tuumaili.Yrittäjä sanoo voittaneensa toukokuussa Tukholman Elitloppet-raveista 12 000 euroa. Hänen suurin pottinsa ennen lauantaita oli parikymmentä tuhatta euroa.Voittaja on myös hevosenomistaja. Hän on mukana porukkatallissa, jolla on kaksi ravuria.Niistä vanhempi voitti muutamia vuosia sitten 30 000 euron arvoisen suurkilpailun.Loviisalainen kertoo, ettei ole suunnitellut uusia hevoshankintoja.Entä löysikö totovoittaja koskaan Tähen Toivomuksen luo?Aluksi näytti huonolta.– Minulla ei ollut raveihin tullessani lippuja, joilla olisin päässyt tallialueelle. Sitten eräs vermolainen rupesi järjestelemään asioita, ja kohta olinkin hevosen luona.Varikolla oltiin iloisia totovoittajan puolesta.– Raivio ja Bollström onnittelivat minua vilpittömästi.– Olisin tarjonnut heille kahvit, mutta koska heillä oli paljon kiireitä lähtöjen takia, se siirtyi. Tarjotaan sitten joskus Elitloppet-reissulla Paulille vaikka jotkut muutkin juomat.