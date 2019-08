Ravit

Välähdyksellä haetaan tiukasti ensimmäistä seppelettä – ”Toivottavasti ei olisi liian pirteä”

Maraton vesitti





Virkeä viimeistelyissä





Kaksipiippuinen lähtöpaikka

Voitto tai ei - hommat jatkuvat