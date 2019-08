Ravivihje: Toto65 Lahti 2.8.2019 – 27000 euroa ekstraa

Suosikki: Neljännessä T65-kohteessa on lähes makuasia kumman kahdesta eniten pelatuimmasta arvostaa suosikiksi. 10 Quite So Yanky olkoon niukka sellainen, koska sillä on tuoreempia näyttöjä kunnosta. Toissa startissaan se kiri johtaneen Homehill's Hugon takaa ilmavalla tyylillä selvään voittoon. Viimeksi se ei näyttänyt aluksi lainkaan menestyjältä kolmannesta ulkoa alkaneella kirillään, mutta puristi lopulta viiden hevosen rintamasta niukkaan voittoon. Lähtö ei ole nyt kaikista kovatasoisin ja Quite So Yanky nousee takarivistä viimeistään loppukirissä korkealle.

Haastajat: 3 Q-Rex Oak vaikutti uransa alkustarteissa potentiaaliselta 3-vuotiaalta, kuten jo tulosrivistökin kertoo. Viimeksi se palasi pieneltä sairaspaussilta eikä saanut parastaan irti sisäratareissun päätteeksi. Lähtökin oli toki huomattavasti tämänkertaista tasokkaampi koitos. Starttiväliä on taas kertynyt kuukauden päivät, mutta siitä ei tarvinne liikaa huolestua. Q-Rex Oak pääsee nopeana avaajana keulaan ja 2600 metrin matkalla vauhti voi mennä todella rauhalliseksi.

Yllättäjät: 9 Homehill's Hugo sai viimeksi täydellisen reissun toisessa ulkona ja piti lopulta niukkaan voittoon. Ruuna on hyvin todennäköinen totohevonen, mutta suosikkien kukistaminen tulisi yllätyksenä. 5 Cubs Win aloitti uransa kelpo esityksillä Reijo Liljendahlin treenistä ja aloittaa nyt Juha Utalalta. Rahaa tuli Solvallan starteista paljon ja ainakin niistä starteista pitää parantaa mikäli näissä sarjoissa meinaa menestyä. Kovasukuisella ruunalla lienee paljon kehityspotentiaalia, mutta voitto olisi yllätys pitkältä tauolta. 2 What's Up Cloud tuplasi viimeksi voittosummansa kiriessään johtavan takaa helppoon voittoon. Ruuna on kehittynyt starttien myötä jatkuvasti ja nopeana hevosena saanee taas maukkaan reissun kärjen välittömässä läheisyydessä. Ainakin troikan alariveille se kannattaa mahduttaa. 4 Glamour Arioso on tähän lähtöön luokaltaan kova hevonen, mutta pitkältä tauolta menestyminen tulisi nyt yllätyksenä.

Juoksunkulku: Eturivissä on niin monta tasaista lähtijää, että Q-Rex Oak saa helposti keulat. What's Up Cloud ja Glamour Arioso tavoittelevat paikkaa sen takaa. Matkavauhti lienee rauhallista.

Pelijakauma: Quite So Yanky on aivan liikaa pelattu ja Q-Rex Oak kelpaa mainiosti läpivarmaksi,