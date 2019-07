Ravit

Graceful Swamp nostatti Derby-kuumetta – ”Jätkä veti 50 tonnia rintataskusta”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös Cavalier suuntaa Derbyyn

Gisela Luxi tammojen paras

Sunbeam yllätti pelaajat

Toto64-rivi Vermo 31.7.