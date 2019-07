Ravit

Kuningatarsuosikin taustajoukot levollisina: ”Mahdollisuudet mihin vaan, mutta paineita ei oteta”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Ongelmat jääneet vihdoin taakse





Päätösmatka ei pelota valmentajaa

Kyydissä todellinen kuningatar-spesialisti