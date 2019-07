Ravit

Näiltä lähtöradoilta Kuninkuusravien pääkilpailujen avausmatkoille – Välähdys takariviin

Kuninkuusravikuume nousee ja lauantaina arvottiin lähtöratoja pääosanesittäjille. Käytännössä arvottiin lauantain avausmatkan lähtöpaikat, mutta samalla myös sunnuntain mailin, sillä siihen startataan lauantain paikat käännettynä sekä eturivissä että takarivissä. Päätösmatkan paikat valitaan sen hetkisen tilanteen mukaisessa järjestyksessä.Mielenkiintoisin seikka on, että yksi kuninkuuskisan suurimmista suosikeista Välähdys joutuu kahdelle ensimmäiselle matkalle takariviin. Se ei tietysti ollut mikään yllätys, kun osallistujista kauden kahdeksan nopeinta aikaa tehnyttä hevosta pääsee eturiviin, eikä Välähdys kuulunut siihen joukkoon.1. Camri2. Metkutus3. Tähen Toivomus4. Rapin Aatos5. Caijus6. Vixen7. Välkyn Tuisku8. Larvan Hurmos9. Rokin Maxi10. Välähdys11. Joriini12. A.T. Veeti1. Vilma Lyydia2. Liisan Tulilintu3. Juliette Lax4. Sokru5. Piskon Pouta6. Ryti-Tyttö7. Hetviina8. Virin Camilla9. Poikolan Neito10. Sävel-Taika11. Huimariina12. Vieskerin VirvaRavikuninkaalliset ratkeavat Lahden Jokimaalla 3.-4. elokuuta. Seppeleen saavat molemmissa sukupuolissa ne hevoset, joiden kolmen matkan yhteen laskettu kokonaisaika on paras. Lauantaina ravataan 2100 metriä ja sunnuntaina ensin 1609 metriä ja myöhemmin 3100 metriä.