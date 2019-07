Kriterium- ja Derby-voittaja Koivikon Kalle J-P Kauhaselle – Markus Porokka odottaa jo kuninkuuskisan päätösmatkaa vesi kielellä

Ravit

Kriterium- ja Derby-voittaja Koivikon Kalle J-P Kauhaselle – Markus Porokka odottaa jo kuninkuuskisan päätösma

Suomenhevosten Kriterium- ja Derby-voittaja Koivikon Kalle on vaihtanut valmentajaa. Ori on siirtynyt Markus Porokan tallista Jukka-Pekka Kauhaselle. Porokan tallin Vixen puolestaan valmistautuu kuninkuuskisaan yhtenä suosikeista.

Vixen vesi kielellä kuninkuusraveihin