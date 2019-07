Ravit

Haastajaosaston tammojen vahvat esitykset sekoittivat kuningatarpakkaa entisestään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vilju kohensi asemiaan voittoliigan kärjessä

Hiihtäjätähdille Toto64-voitto - Harri Koivusen talliin peräti kolme Toto64-tikkua

https://www.instagram.com/p/B0BqYc5njC6/

https://www.youtube.com/channel/UCaAT7l9gHh6XVmtdLPhZbbA

https://twitter.com/VermoAreena