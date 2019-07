Ravit

Cavalier antoi voimiensa puhua – Koivunen ja Perttunen Vermon illan hahmot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valiant Dream ihastutti uudelta treenarilta

Myös Tapio Perttuselle tupla

Oikea Toto64-rivi, Vermo 3.7.