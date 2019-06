Ravit

Suosikit vahvoja Suur-Hollola -välierissä – huippujen kysymysmerkit hälvenivät

1. välierä - Atupem heti iskussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. välierä - Hachiko de Veluwe kontrolloi suursuosikin oikeudella

3. välierä - Teräsmuori Ranch Kelly juhli taas Suur-Hollolassa