Suomen kaikkien aikojen ravihevosen 30-vuotissynttäreitä juhlittiin – paikalla jopa 4000 ihmistä, kakku loppui kesken!

Ravit

Suomen kaikkien aikojen ravihevosen 30-vuotissynttäreitä juhlittiin – paikalla jopa 4000 ihmistä, kakku loppui

https://www.is.fi/haku/?query=pertti+huuskonen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









https://www.is.fi/haku/?query=heikki+parviainen