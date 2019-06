Ravit

Superlupaava suomenhevonen ravasi jo kahdeksannen voiton putkeen – kilpakumppani kaatui radalle ja menehtyi

Parvelan Retu on ikäluokkansa hallitsija tällä hetkellä. Lauantain suurkilpailuvoittoa varjosti ikävä kuolemantapaus.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hevonen kaatui radalle ja kuoli