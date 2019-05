Ravit

Maailman paras ravihevonen tulee Suomeen – ”Vermossa reilusti alle 10,0-kyytiä”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Parempi aina mielessä





Toiset sanovat, että hyvä hevonen tekee valmentajan. Se on ihan höpön höpöä.





Nauttii joka treenistä









Aina suomalainen





Pariisin kisa ykkönen





Alle 1.10-kyytiä









Yhden kortin varaan