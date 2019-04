Ravit

Seinäjoki Racen lähtöradat arvottu – Atupem täydensi odotetusti kymmenikön

Seinäjoen huippukisan tarkasti salassa pidetty, mutta lähes kaikkien arvaama viimeinen nimi on Atupem.Tänä vuonna tosissaan absoluuttiselle huipulle pyrkivä ori on aloittanut kautensa ylivoimavoitoilla. Sen syrjäyttäminen Seinäjoki Racesta olisi jopa ravisuttanut ravipiirejä varsinkin, kun järjestäjät ovat painottaneet haluavansa lähtöviivalle nousevia tähtiä.Atupem antoi viime näyttönsä lauantaina Forssassa, missä se kiri leikitellen ykköseksi.Muita sen kaltaisia kääntämättömiä kortteja ensi lauantaina juostavan kilpailun lähtöviivalla suomalaishevosista ovat Chief Orlando ja koko joukon kuopus, 5-vuotias Lexus Dream.Muut isäntämaan edustajat ovat Ranch Kelly ja Elian Web. Ulkomaisia ravureita on mukana myös viisi.Lakeuksien valloittaja palkitaan 70 000 euron palkintopotilla.Kymmenikön täydentäneellä Atupemilla kävi hyvä tuuri lähtörata-arvonnassa. Se pääsee kiihdyttämään 2100 metrin matkalla ravattavassa lähdössä toivepaikaltaan kakkosradalta. Chief Orlando starttaa sisimmältä lähtöpaikalta.1. Chief Orlando/Antti Teivainen2. Atupem/Santtu Raitala3. Dreammoko/Wilhelm Paal4. Pastore Bob/Johan Untersteiner5. Trendy OK/Alessandro Gocciadoro6. Lexus Dream/Ari Moilanen7. Selmer I.H./Mika Forss8. Elian Web/Jorma Kontio9. On Track Piraten/Hans Strömberg10. Ranch Kelly/Hannu Torvinen